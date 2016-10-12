АТО: зведення штабу та карта боїв, 12 жовтня 2016 року

Луганський напрямок

Перемир’я в Станиці Луганській не тривало й тижня – вчора бойовики знову обстріляли наші позиції з протилежного боку Сіверського Донця.

Також тривають активні бойові дії у Попаснянському районі. Сеанс ворожих обстрілів почався близько 18 години і тривав до пізнього вечора. Після 21 години окупанти почали застосовувати міномети, випустивши по наших позиціях кілька десятків мін. Саме тому українські війська відкрили вогонь у відповідь, пише mediarnbo.org.

За інформацією, яку оприлюднив сьогодні на традиційному щоденному брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко, загалом за минулу добу на Луганському напрямку сталося 7 ворожих обстрілів, зокрема 1 – з важкого озброєння.

Донецький напрямок

Тут, як і у минулі дні, фіксується найменше ворожих обстрілів. Проте обстановка дуже неспокійна. Зокрема, в Новгородському сили АТО потрапили під снайперський вогонь противника, а в Авдіївці окупанти застосували 122-мм артилерію.

На світлодарській дузі, в Зайцевому, Донецькому аеропорту вчора було спокійно.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 3 ворожих обстріли, зокрема 1 – з важкого озброєння.

Маріупольський напрямок

Найскладніша обстановка саме тут. Бойові дії почалися після 9 години ранку. Окупанти почали масовані обстріли з важкого озброєння позицій сил АТО на ділянці фронту Талаківка – Широкине. Під ворожий вогонь потрапили одразу декілька наших опорних пунктів. Противник не шкодує боєприпасів – протягом двохгодинного обстрілу по наших позиціях було випущено понад 120 мін і снарядів. Згодом, між 15 та 19 годиною, окупанти організували ще потужніше вогневе ураження, випустивши вже понад 200 боєприпасів з мінометів та 122-мм гармат. Також при цьому розширилася географія бойових дій – ворог порушив режим тиші у Тарамчуку, де активно застосовував міномети та бронетехніку.

Вже надвечір, після 23 години, ворог ще раз задіяв свою мінометну батарею, розгорнуту в Заїченко, випустивши понад 60 мін в бік Водяного. Це рекордний за силою та інтенсивністю обстріл за минулу добу.

Також дуже неспокійно вчора було у Красногорівці та Мар’їнці, де поновилися мінометні обстріли з боку противника та відкривали вогонь ворожі снайпери.

Підкреслюємо, що абсолютна більшість цих збройних інцидентів відбулася у світлу пору доби. Українські війська неодноразово відкривали вогонь у відповідь.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 34 ворожих обстріли, зокрема 19 – з важкого озброєння.

Вчора в районі проведення АТО відбулося 5 польотів ворожих БПЛА: 1 – на Донецькому напрямку, 4 – на Маріупольському напрямку.

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 4 військовослужбовців отримали поранення.

Підтверджені втрати противника

1 загиблий, 1 поранений окупант.

З Росії прибула чергова партія підкріплення для бойовиків

На станцію Свердловськ приїхали 2 установки «Град», 3 БМП, 6 цистерн з паливно-мастильними матеріалами, 3 вантажні вагони з невідомим вантажем. Н станцію Харцизьк привезли 6 цистерн з дизельним пальним та 2 – з бензином.

Служба безпеки України затримала особливо небезпечного бойовика на прізвисько «Філ»

Встановлено, що затриманий ще з 2014 року брав участь у бойових діях на боці окупантів, зокрема у Слов’янську, на Савур-могилі. А згодом на Маріупольському напрямку.

Він неодноразово отримував нагороди від свого командування. Українські спецслужби затримали бойовика, коли той вів розвідку українських позицій на Маріупольському напрямку. Його кривавий шлях підтверджений вилученим у нього так званим «військовим квитком», виданим НЗФ «ДНР».

Учора один бойовик добровільно здався правоохоронним органам за програмою СБУ «На тебе чекають вдома!»

У 2014 році мешканець Донеччини піддався впливу російської пропаганди, вступивши до лав бойовиків. Чоловік охороняв казарми окупантів, але у бойових діях участі не брав. Побачивши негативне ставлення російського командування до підлеглих, він залишив бандформування взимку 2016 року, і згодом здався СБУ, щоб отримати шанс на мирне життя на території вільної України.

СБУ затримала у Дніпрі 47-річного мешканця, який за вказівкою російських спецслужб адміністрував сторінку радикальної інтернет-спільноти та поширював сепаратистські матеріали із закликами приєднати Дніпропетровську область до Росії. Також у планах затриманого була організація проросійських мітингів. Далі – пряма мова затриманого.

Днями правоохоронці Лисичанська попередили пересилку військовослужбовцем ЗСУ боєприпасів на мирну територію України

Затриманий намагався поштовим перевізником переправити до Чернігова пакунок з 16 ручними гранатами, 5 магазинами з набоями до автоматичної зброї та тротиловою шашкою масою 400 г.

Тривають навчання українських військових

На Чернігівщині завершився табірний збір танкових підрозділів НГУ. Метою двотижневого навчального процесу було злагодження дій екіпажів, вдосконалення навичок бійців під час виконання бойових завдань, відпрацювання та зайняття основних і запасних позицій, виконання тактичних прийомів, покращення вміння володіння технікою та бойові стрільби.

Військовослужбовці Нацгвардії відпрацювали заходи з радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Впродовж тижня військові вдосконалювали практичні навички з ведення розвідки, та усунення наслідків дії зброї масового ураження. За підсумками проведеного польового збору особовий склад показав високий професійний рівень підготовки.

На Київщині в бригаді тактичної авіації відбулися навчання з відбиття раптового нападу на аеродром. Спершу бійці відпрацювали елементи оповіщення та збору особового складу, екіпіровки та отримання зброї. Згодом військові провели вправи з відбиття повітряного нападу ворожих літаків та зі знешкодження диверсійно-розвідувальних груп.

Також днями відбувся польовий виїзд курсантів НГУ. Під час проведення занять відпрацьовувалися навчальні питання штурму будівель, ведення вогню в русі, топографії та керування підрозділом у бою.

У Навчально-тренувальному центрі Повітряних Сил триває підготовка військослужбовців, які залучаються до бойового чергування в системі протиповітряної оборони. Під час занять військові отримують фахові знання та практичні навички з бойового застосування засобів радіолокації та набувають досвіду в умовах, наближених до бойових, та з урахуванням досвіду АТО.

На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочалася підготовка військовослужбовців ВДВ ЗС України. Протягом наступних двох місяців українські десантники посилено тренуватимуться під керівництвом інструкторів багатонаціональної тренувальної групи.

За інформацією ДПСУ, контрольні пункти «Каланчак» і «Чаплинка», що на адміністративній лінії з окупованим Росією Кримом, будуть періодично припиняти роботу із сьогоднішнього дня до 27 жовтня. Пропускний режим триватиме через КПВВ «Чонгар».

За інформацією, підготовленою УКМЦ