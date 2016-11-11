АТО: зведення штабу та карта боїв, 11 листопада 2016 року

Луганський напрямок

Основні бойові дії перемістилися на схід області. Бойовики неодноразово порушували режим тиші у Станиці Луганській, а також в Щасті. На обох рубежах окупанти застосовували легке озброєння, зокрема снайперів.

Також по одному обстрілу з боку противника сталося у Кримському та Новозванівці. Другий з них був мінометним.

Всього за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 8 ворожих обстрілів, зокрема 1 – з важкого озброєння, пише mediarnbo.org.

Такі дані оприлюднив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

Донецький напрямок

На світлодарській дузі вчора сталося 3 потужних ворожих мінометних обстріли. Кожен із них був достатньо тривалим – від 35 хвилин до 1 години. Головна «гаряча точка» – авдіївська промзона. Вчора на цих рубежах інтенсивна перестрілка тривала безперервно 2,5 години. Окрім легкого озброєння, противник активно застосовував міномети. Також низка ворожих обстрілів відбулася під Горлівкою одразу на трьох позиціях.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 7 ворожих обстрілів, зокрема 5 – з важкого озброєння.

Маріупольський напрямок

Вчора відбувся 1 потужний ворожий артобстріл, а також низка мінометних. Неспокійно, як і раніше, у Мар’їнському районі та на приморських рубежах. На відміну від минулих днів, основний сеанс активності бойовиків припав не на вечірні години, а на нічні та ранкові – з півночі до 8 години. Інтенсивність ворожого вогню надзвичайно висока: вчора по наших позиціях було випущено понад 170 мінометних мін та артилерійських снарядів.

Всього вчора на Маріупольському напрямку відбулося 20 ворожих обстрілів, зокрема 9 – з важкого озброєння.

На Донецькому напрямку вчора противник організував 1 розвідувальний політ БПЛА.

За минулу добу внаслідок бойових дій 1 український військовослужбовець загинув, 1 – отримав поранення.

Підтверджені втрати противника

2 поранених окупантів (по одному на Луганському та Донецькому напрямках).

Інформація ГУР МОУ

Українська розвідка повідомляє, що через важкі втрати, конфлікти між бойовиками та командуванням, а також між собою, з 10 листопада на передові позиції так званої «4-ї бригади» російсько-окупаційних військ прибула виїзна група російських військових психологів та співробітників ФСБ Росії.

СБУ ліквідувала агентурну мережу бойовиків у Донецькій області

Оперативники затримали п’ятьох інформаторів окупантів. Вони збирали відомості про склад, озброєння і маршрути пересування українських військ у Кураховому, Красногорівці та Мар’їнці.

Зловмисники передавали дані телефоном або через Інтернет, а потім ця інформація використовувалася противником для диверсій та обстрілів позицій ЗСУ. Під час обшуків помешкань спільників бойовиків, правоохоронці вилучили телефонні термінали, картки та комп’ютери, що використовувалися у злочинній діяльності.

Тим часом ще один мешканець Донеччини скористався програмою СБУ «На тебе чекають вдома»

Через скрутне матеріальне становище чоловік приєднався до бойовиків у 2015 році. Він конвоював людей і ремонтував військову техніку.

Попри численні обіцянки високої зарплати та працевлаштування, чоловік нічого не отримав і продовжив життя у злиднях. Але оперативники СБУ дізналися про його бажання повернутися до мирного життя і запропонували співпрацю.

Тепер у нього є всі шанси бути звільненим від кримінальної відповідальності, якщо суд встановить, що чоловік не скоював тяжких злочинів.

Українські правоохоронці вилучають незаконну зброю та боєприпаси

Вчора на блокпосту поблизу Волновахи правоохоронці під час огляду автомобіля, що прямував з окупованих територій, вилучили бойову гранату Ф-1 та майже 150 набоїв різних калібрів.

Наразі на затриманого чекає слідство.

Також у Нікольському біля Маріуполя поліцейські припинили спробу пересилки боєприпасів.

Поліцейські перевірили вміст посилки у присутності відправника та не помилилися: у сумці серед особистих речей було 2 гранати без пороху, вибуховий пакет та 14,5-мм набій.





За інформацією, підготовленою УКМЦ