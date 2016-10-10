АТО: зведення штабу та карта боїв, 10 жовтня 2016 року

Луганський напрямок

Обстановка різко покращилася. Вчора у темну пору доби там відбулося лише 2 ворожих обстріли – у Трьохізбенці та Новоолександрівці. Противник не застосовував важке озброєння. Для порівняння: позавчора на Луганському напрямку відбулося у 8 разів більше обстрілів, і активно працювали міномети і гармати російсько-окупаційних військ.

Такі дані оприлюднив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко, пише mediarnbo.org.

Донецький напрямок

Бойові дії велися у двох точках – Новгородському та Авдіївці. На обох позиціях противник вів вогонь зі східного напрямку. Окрім легкого озброєння, окупанти застосовували міномет і БМП.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 4 ворожих обстріли, зокрема 1 мінометний.

Маріупольський напрямок

Як і в минулі дні, двома «гарячими точками» залишаються Мар’їнка та Широкине. Зокрема, у Мар’їнці ворожі обстріли тривали практично безперервно протягом всієї темної пори доби. Окрім легкого озброєння, окупанти застосували міномет. А в Широкиному противник відкривав вогонь з батареї 122-мм гармат, випустивши по наших позиціях майже 20 снарядів.

Цей брутальний акт порушення Мінських домовленостей відбувся за білого дня – між 11 та 12 годиною.

Також ворожі обстріли відбулися у Гранітному та Павлополі.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 16 ворожих обстрілів, зокрема 3 – з важкого озброєння.

Вчора на Донецькому та Маріупольському напрямках відбулося 2 польоти ворожих БПЛА.

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 4 військовослужбовців отримали поранення.

Підтверджені втрати противника

2 загиблих та 2 поранених окупантів зі складу так званих «100-ї бригади» та «9-го полку» російсько-окупаційних військ.

Інформація ГУР МОУ

Військова розвідка повідомила про черговий військовий злочин російсько-окупаційних військ. Вчора у м. Стаханов капітан-артилерист зі складу так званої «7-ї окремої мотострілецької бригади», перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спричинив ДТП, що призвело до загибелі цивільної жінки.

Коли на місце інциденту прибула окупаційна «поліція», капітан заявив, що має «імунітет», оскільки проходить службу в ЗС РФ, а саме 70-й окремій мотострілецькій бригаді (місце постійної дислокації – Уссурійськ, Приморський край РФ, що за 9 тисяч км від Донбасу).

Стан справ щодо реалізації Рамкової угоди з розведення сил і засобів, ухваленої Тристоронньою контактної групою:

Золоте – розведення відбулося, місцевість не розмінована, КПВВ не працює через протидію бойовиків;

Петрівське – розведення відбулося, місцевість розмінована;

Станиця Луганська – розведення не відбулося через регулярні обстріли з боку противника (крайній епізод відбувся 6 жовтня одразу після опівночі).

Для моніторингу виконання Рамкової угоди у Золотому та Петрівському відбулися польоти БПЛА ОБСЄ.

Служба безпеки України затримала у Рівному російського шпигуна

Встановлено, що затриманий планував завербувати офіцера ЗСУ і отримати секретні документи про бойову підготовку і озброєння військовослужбовців, а також інформацію про військове співробітництво ЗСУ з іноземними партнерами. Куратором шпигуна був Алєксандр Ілюхін – офіцер ГРУ ГШ ЗС РФ. Після розмови з ворожим агентом наш військовослужбовець одразу повідомив про це СБУ. Після цього ініціатива перейшла до українських оперативників, які підготували пакет з дезінформацією, і затримали шпигуна «на гарячому».

За інформацією, підготовленою УКМЦ