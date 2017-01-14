Арсен Аваков нагородив Юрія Тимошенка та Івана Данилишина нагородною зброєю

Завдяки джерелам в правоохоронних органах, “Українська правда” отримала список з 400 прізвищ осіб, які були нагороджені зброєю у 2014-2015 роки.

За даними інтернет-видання, Міністр МВС Арсен Аваков роздавав нагородну зброю політикам, народним депутатам, силовикам, волонтерам, бізнесменам та навіть журналістам, пише Галичина.

Серед нагороджених є чимало людей, пов’язаних з Прикарпаттям (список осіб подаємо за алфавітом):