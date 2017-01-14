Арсен Аваков нагородив Юрія Тимошенка та Івана Данилишина нагородною зброєю

Завдяки джерелам в правоохоронних органах, “Українська правда” отримала список з 400 прізвищ осіб, які були нагороджені зброєю у 2014-2015 роки.
За даними інтернет-видання, Міністр МВС Арсен Аваков роздавав нагородну зброю політикам, народним депутатам, силовикам, волонтерам, бізнесменам та навіть журналістам, пише Галичина.
Серед нагороджених є чимало людей, пов’язаних з Прикарпаттям (список осіб подаємо за алфавітом):
ДАНИЛИШИН Іван Ярославович – громадський діяч, Віце- президент Федерації боксу Івано-Франківської області та Федерації боксу України, отримав 09.07.2015 пістолет “Форт 17-03”, № 140604, калібр 9 мм;
КАЙДА Олексій Петрович – народний депутат України, отримав 11.06.2014 пістолет”Форт 17″, №090094, калібр 9 мм;
НОНЯК Михайло Васильович – функціонер виконавчого комітету “Самооборони Майдану”, балотувався від “Народного фронту” в окрузі №83, отримав 27.03.2014 пістолет “Форт 17-05”, № 110463, калібр 9 мм;
СОЛОМЧЕНКО Олег Ігорович – заступник голови Косівської районної ради Івано- Франківської області, отримав 27.03.2014 пістолет “Форт 17-05”, № 110313, калібр 9 мм;
ТІРОН Андрій Валерійович – функціонер виконавчого комітету “Самооборони Майдану”, балотувався від “Народного фронту” в окрузі №85, отримав 27.03.2014 пістолет “Форт 17-05”, № 110212, калібр 9 мм;
ТИМОШЕНКО Юрій Володимирович – народний депутат України, отримав 17.02.2015 пістолет “Форт 17”, № 140516, калібр 9 мм;
ШКВАРИЛЮК Володимир Васильович – народний депутат України, секретар Комітету з питань бюджету, отримав 11.06.2015 пістолет “Форт 17-03”, № 140561, калібр 9 мм.