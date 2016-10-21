Арешт або 1,4 мільйона гривень: суд обрав запобіжний захід трьом поліцейським, яких затримали на хабарі

Сьогодні за клопотанням прокуратури трьом поліцейським обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави на загальну суму понад 1 млн 390 тис. грн.

Нагадаємо, за 1,5 тисячі доларів США поліцейські обіцяли “вирішити питання” щодо повернення вилученого автомобіля та технічного паспорта. Двох поліцейських затримали поблизу обласного управління НП.

Передача хабара відбувалася двома траншами, після одержання другої частини коштів – 800 доларів США – правоохоронців було затримано, пише Курс.

Наразі трьом зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та взято під варту, пише КУРС з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

Під час обшуку в кабінеті начальника слідчого відділу обласної Нацполіції знайшли частину хабара, який отримали його підлеглі.

Досудове розслідування здійснює слідчий відділ прокуратури області.