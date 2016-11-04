Антимонопольний комітет виявив порушення у діях Коломийської міськради та “Житлоінфоцентру” щодо вивезення сміття

За результатами проведеної планової перевірки Коломийської міської ради територіальним відділенням АМКУ розпочато справи за ознаками вчинення порушення конкурентного законодавства, виявлених в діях міської ради та КП “Житлоінфоцентр”.

На конкурсних засадах міською радою у 2015 році виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів на всій території Коломиї визначено філію “АВЕ Коломия” ТОВ “АВЕ Івано-Франківськ”, пише Галичина.

Однак, як встановлено під час перевірки, КП “Житлоінфоцентр” з відома міської ради, всупереч вимогам чинного законодавства, надавав послуги з вивезення ТПВ для населення та інших споживачів, внаслідок чого досягало неправомірних переваг у конкуренції стосовно Філії “АВЕ Коломия” ТОВ “АВЕ Івано-Франківськ”, оскільки не було визначене виконавцем послуг.

Міська рада, затвердивши тарифи на послуги з вивезення ТПВ для суб’єкта господарювання – КП “Житлоінфоцентр”, створила для нього умови для вчинення порушень на цьому ринку.

Зазначені дії міської ради та комунального підприємства містять ознаки порушення конкурентного законодавства.