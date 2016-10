Американський музикант з українським корінням Боб Ділан отримав Нобелівську нагороду

У четвер Нобелівський комітет оголосив лауреата найпрестижнішої у світі нагороди у галузі літератури.

Її отримав 75-річний американський співак з українським корінням Боб Ділан (Роберт Аллен Ціммерман) “за створення нових поетичних експресій в американській пісенній, пише Голос Америки.

Народжений у Міннесоті Ділан – композитор, поет і гітарист. А, починаючи з 1994 року він видав шість книжок зі своїми малюнками та його картини були представлені у багатьох відомих галереях. Як музикант він продав понад 100 мільйонів платівок, що робить його одним з найуспішніших музикантів сучасності.

Багато його пісень, такі як Blowin’ in the Wind і The Times They Are a-Changin’, стали гімнами руху за громадянські права і антивоєнного руху в США.

У квітні 2008 року Боб Ділан отримав Пулітцерівську премію«за визначний вплив на поп-музику і американську культуру, справлений ліричними композиціями виняткової поетичної сили». Він став першим рок-музикантом, який став лауреатом цієї нагороди.

У 2012 році президент США Барак Обама нагородив музиканта медаллю Свободи, яка є однією з найвищих цивільних нагород у Сполучених Штатах.

За даними, дідусь і бабуся Боба Ділана по батьковій лінії –родом з Одеси. Зіґман та Ганна Ціммермани виїхали до США у 1905 році.

Церемонія вручення цьогорічних Нобелівських премій відбудеться 10 грудня у Стокгольмі.