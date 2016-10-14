Американський музикант з українським корінням Боб Ділан отримав Нобелівську нагороду

У четвер Нобелівський комітет оголосив лауреата найпрестижнішої у світі нагороди у галузі літератури.
Її отримав 75-річний американський співак з українським корінням Боб Ділан (Роберт Аллен Ціммерман) “за створення нових поетичних експресій в американській пісенній, пише Голос Америки.
Багато його пісень, такі як Blowin’ in the Wind і The Times They Are a-Changin’, стали гімнами руху за громадянські права і антивоєнного руху в США.
У квітні 2008 року Боб Ділан отримав Пулітцерівську премію«за визначний вплив на поп-музику і американську культуру, справлений ліричними композиціями виняткової поетичної сили». Він став першим рок-музикантом, який став лауреатом цієї нагороди.
У 2012 році президент США Барак Обама нагородив музиканта медаллю Свободи, яка є однією з найвищих цивільних нагород у Сполучених Штатах.
За даними, дідусь і бабуся Боба Ділана по батьковій лінії –родом з Одеси. Зіґман та Ганна Ціммермани виїхали до США у 1905 році.
Церемонія вручення цьогорічних Нобелівських премій відбудеться 10 грудня у Стокгольмі.