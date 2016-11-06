Американський фотограф зробила унікальні світлини жінок-воїнів АТО. ФОТО

Американка Сара Бленсер відвідала зону бойових дій на сході України і зробила вражаючу фотосесію.

Фотограф зі США створила серію світлин українок, які воюють в АТО, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek. У статті під назвою “Inside the world of Ukraine’s women warriors” (“У світі українських жінок-воїнів”) розповідається про жінок, які пішли захищати свою країну від російської агресії.

У матеріалі наголошується, що з початку конфлікту на Донбасі в АТО взяло участь не менше 17 тис. жінок, у тому числі військові медики, інженери, санітари і медсестри.