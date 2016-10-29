Альтернатива Хелловіну: українські свята з переодяганням

В Україні серед молоді все більшої популярності набуває святкування Хелловіну. Однак багатьох людей дратує, що традиція ця – не українська.

Що ж робити, якщо й вас це сердить, але душа прагне карнавалу? Журналісти сайту “24” зібрали для вас альтернативні українські свята.