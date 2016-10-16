Алла Івашина разом з іншими учасниками “Х-Фактора” заспівала “Косят зайцы траву”. ВІДЕО

До тренувального табору сьомого сезону вокального шоу “Х-Фактор” з’їхалися 196 виконавців з усієї України.

Проте багатьох чекала несподіванка: без виступу і жодних пояснень шоу, за рішенням журі, покинули 76 відібраних виконавців, інформують ”Вікна”.

Калушанці Аллі Івашиній вдалося залишитися у шоу, де разом із двома співачками та казахським гуртом виконати власну версію обраної пісні.

Журі і користувачі соцмереж були дещо здивовані таким вибором. Крім того, між виконавцями не було згоди: одну з них дратувала роль організатора, яку взяла на себе інша. Крім того, виконавицю в тілі обурили шорти калушанки.

Члени журі не висловили виконавцям своєї думки. Тільки Андрій Данилко зауважив, що йому акапельне виконання цієї команди зовсім не сподобалося.

Рішення журі буде озвучене наступного тижня.

Раніше йшлося, що, незважаючи на прискіпливість судді Юлії Саніної, Алла Івашина пройшла відбір на вокальне шоу “Х-Фактор”.