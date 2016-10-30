Алла Івашина про участь у “Х-Факторі”: “Я завжди знала, що за своє місце під сонцем потрібно боротися”.

Алла Івашина про участь у “Х-Факторі”: “Я завжди знала, що за своє...

Калушанка Алла Івашина, яка покинула шоу за крок до прямих ефірів “Х-Фактора”, поділилася враженнями на своїй сторінці у Фейсбук, пише Дзеркало Коломиї.

“Ну що друзі, дежавю?)) На останньому етапі, за мить до прямих ефірів, закінчилася моя участь у сьомому сезоні “Х-Фактору”.

“Передефірний етап кастингів складний тим, що долю учасника вирішує не колективне журі, а ОДНА людина, керуючись суб’єктивним баченням. В даному випадку – мою долю на цьому телепроекті вирішив танцюрист Антон з гурту “Квест Пістолс”, який не дав мені шанс потрапити у прямі ефіри. Впевнена, що якщо би я потрапила в команду Меладзе – усе склалося б по-іншому. Але значить так мало статися“.

Незважаючи на вихід із шоу, співачка не розчаровується:

“Я в жодному разі не розчаровуюсь! Єдине, що можу з впевненістю сказати, що цей шлях на Х Факторі для мене був справді нелегкий. Я завжди знала, що за своє місце під сонцем потрібно боротися. І успіх приходить тільки тоді, коли не втрачаєш надії і не розчаровуєшся!”

Алла Івашина подякувала усім, хто вболівав за неї і підтримував її участь у проекті. Прикарпатка також висловила вдячність каналу “СТБ”:

“Цьогорічний телевізійний кастинг за кілька тижнів вже набрав 350 тис. переглядів. А це за собою потягло: нові друзі, нові творчі пропозиції, нові шанувальники, нову аудиторію“.

Також співачка розповіла про передефірний етап, який став для неї останнім:

“Умови цього етапу бали такі: учасник складає список з десяти пісень з проханням: на перші місця ставити найбажаніші пісні. Пісня “Ніжно” була у моєму списку десь в кінці, а на першому місці у мене була пісня гурту “Платіна” – “Зайві слова”. Однак режисери наполягли на пісні “Ніжно”. Можливо тому, аби судді не вважали мене однаковою у всіх піснях, і тому наполягли на драматичній пісні. Вважаю, що із завданням я справилася”.

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