Алла Івашина перемогла у двобої стриптизерку Юліану і продовжує боротьбу на “Х-Факторі”. ВІДЕО

Алла Івашина перемогла у двобої стриптизерку Юліану і продовжує боротьбу на “Х-Факторі”....

Прикарпатській співачці Аллі Івашиній вдалося перемогти у двобої колишню стриптизерку Юліану Вельдман.

Кожна з дівчат мала заспівати пісню, яку вибере для неї суперниця. В результаті Алла виконала пісню Віри Брежнєвої, а Юліана співала пісню Ірини Дубцової, пише Дзеркало Коломиї.

”Алла проходить”, — пожартував ще до виступу дівчат Андрій Данилко.

Зазначимо, що виступ нашої краянки справді був впевненішим і кращим. Це помітило і журі.

Читайте також: Прикарпатська співачка Алла Івашина готується до весілля. ФОТО

Після виступу Костянтин Меладзе оголосив, що до наступного кола шоу потрапляє Алла Івашина.

“У вас був справжній батл. Це видно. Ви виступаєте в категорії красивих, видних дівчат. І вас було цікаво порівнювати. Тут виходить на перший план моральна готовність і деяке налаштування на виступ. Або він спокійний, або людина надто перехвилювалася і перенервувала. Тому проходить Алла Івашина”, — зазначив Меладзе.