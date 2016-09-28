Аферистка виманила у самотньої 93-річної коломиянки півтисячі гривень

У Коломиї аферистка виманила у самотньої довгожительки п’ятсот гривень.

У суботу, 24 вересня, вранці на квартиру до 93-річної жінки, яка проживає сама, зайшла жінка середніх років. Вона представилася працівницею Червоного Хреста. Розпитала, як живе господиня, чи має якісь проблеми. А потім запропонувала господині вигідний обмін валюти, пише АП.

Мовляв, за п’ятсот гривень віддасть п’ятдесят доларів США. “Кращого курсу, бабцю, ніхто вам не дасть“, – переконувала довгожительку.

Господиня погодилася, а коли “добродійка” вийшла, старенька додивилася, що долари – сувенірні. Прибулим правоохоронцям довелося довго втішати стареньку жінку, для якої п’ятсот гривень – дуже великі гроші.

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