950 тисяч гривень допомоги отримають сім’ї на Прикарпатті, члени яких загинули в АТО

Прикарпатські сім’ї, члени яких загинули під час АТО, отримають матеріальну допомогу у сумі 950 тисяч гривень.
Відповідне розпорядження “Про виділення коштів” підписав 15 листопада голова Івано-Франківської ОДА Олег Гончарук, повідомляє Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.
Таким чином, 38 прикарпатських сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, інваліди І групи, інвалідність яких пов’язана з участю в АТО та інші громадяни, які залучалися і брали безпосередню участь в АТО в районах її проведення, отримають матеріальну допомогу на поліпшення житлових умов.
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