950 тисяч гривень допомоги отримають сім’ї на Прикарпатті, члени яких загинули в АТО

Таким чином, 38 прикарпатських сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, інваліди І групи, інвалідність яких пов’язана з участю в АТО та інші громадяни, які залучалися і брали безпосередню участь в АТО в районах її проведення, отримають матеріальну допомогу на поліпшення житлових умов.

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