70 мільйонів не вистачає на зарплати медикам Франківщини

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам медичної галузі Прикарпаття вкотре стала головною темою для дискусії на засіданні постійної комісії облради з питань охорони здоров’я.

Голова комісії Манолій Піцуряк повідомив, що бракує приблизно 70 млн грн. Найгірша ситуація з заборгованістю у Коломиї, Косові, Богородчанах, пише КУРС.

Ірина Мацькевич, начальник фіндепартаменту ОДА, повідомила, що станом на 22 листопада поточних боргів перед бюджетниками в області немає. Наразі виплачують аванси за листопад і працівникам медустанов. При цьому Мацькевич прогнозує загальну заборгованість за грудень на рівні 77 млн грн. Критична ситуація у Богородчанському, Городенківському, Галицькому, Тлумацькому районах. Втім, за словами Мацькевич, є перевиковання бюджетів в усіх районах області, тому у випадку нестачі коштів з субвенції буде можливість борги із зарплати медикам закрити.

Манолій Піцуряк у відповідь на заспокійливі запевнення пані Мацькевич обурився, що насправді в області спостерігається “геноцид медичної галузі”.

Віталій Федорів, заступник начальника департаменту охорони здоров’я ОДА, зазначив, що від 40 до 50 відсотків зарплати за листопад у районах виплачено, на 1 грудня прогнозована заборгованість складе 26 млн гривень.

“Зараз пройшло багато скорочень, зменшено число ліжко-місць, напевно, інших джерел оптимізації медицини вже немає, – визнав Федорів. – Надіємося на додаткові кошти“.

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“Ми отримали мізерну стабілізаційну дотацію з держбюджету, вона не дозволила закрити навіть місячний фонд зарплати. Верховинський район дотаційний, перевиконання мізерне, просимо врахувати, щоби з місцевого бюджету закрити медикам зарплати“, – звернувся до депутатів Микола Ілюк, головний лікар Верховинської ЦРЛ.

“Ситуація на 2017 рік ще більш катастрофічна – бюджет менший в рази, ніж навіть у 2016 році. Це бюджет оптимізації. При цьому ростуть ціни на енергоносії та ліки. Тому ми повинні вже голосно говорити про проблему 2017 року“, – додав Ілюк.

Піцуряк запропонував 9 грудня винести на сесію облради питання виплати зарплати працівникам бюджетної сфери області.

Заступник голови облради Василь Гладій повідомив, що є домовленість з ОДА розпочати бюджетний процес на 2017 рік у грудні – бюджетну сесію планують на 23 грудня.

“На неї маємо вийти з аналізом по кожній обласній програмі і кожному медзакладу з тим, щоби могли реагувати, якщо цифри не відповідають нашим можливостям”, – зазначив Гладій.

Комісія ухвалила винести питання зарплати медиків на сесію облради.