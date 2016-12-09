60 жінкам з Франківщини присвоїли звання “Мати-героїня”

Президент Петро Порошенко підписав указ, яким присвоїв звання “Мати-героїня” 1 072 українським жінкам.

Почесне звання присвоєно багатодітним матерям, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, створили належні умови для їх виховання, фізичного, інтелектуального та духовного розвитку, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Глави держави.

В Івано-Франківській області почесного звання удостоїлися 60 жінок.

Також звання “Мати-героїня” надали 54 жінкам із Вінницької області, 86 – Волинської, 18 – Дніпропетровської, 10 – Донецької, 2 –Житомирської, 190 – Закарпатської, 18 – Запорізької, 27 – Київської, 21 – Кіровоградської, 6 – Луганської, 83 – Львівської, 14 – Миколаївської, 65 – Одеської, 10 – Полтавської, 151 – Рівненської, 25 – Сумської, 26 – Тернопільської, 25 – Харківської, 6 – Херсонської, 43 – Хмельницької, 21 – Черкаської, 76 – Чернівецька, 21 –Чернігівської та 14 жінок із міста Київ.