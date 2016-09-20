60-річному водієві, який п’яним збив п’ятьох підлітків на Прикарпатті, загрожує до 8 років тюрми

60-річному водієві, який п’яним збив п’ятьох підлітків на Прикарпатті, загрожує до 8...

На Прикарпатті суд розгляне кримінальну справу щодо 60-річного жителя Тлумацького району, який керуючи автомобілем та перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив наїзд на групу підлітків та втік з місця події.

ДТП сталась у селі Колінці Тлумацького району, в результаті постраждало п’ятеро підлітків віком 13-15 років.

Потерпілі отримали різного ступеня тілесні ушкодження та тривалий період перебували у лікувальних закладах.

На час досудового розслідування водієві обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.

Наразі розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

За вказане правопорушення йому загрожує до восьми років позбавлення волі.