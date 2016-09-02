6-річний Артур Кулачковський потребує допомоги, щоб стати на ніжки

Шестирічний Артур Кулачковський, який при народженні отримав травму і зараз постійно проходить лікування, потребує фінансової допомоги небайдужих людей.
Як повідомила мама хлопчика Наталія Кулачковська, під час народження хлопчик отримав травму, яка зараз заважає йому бути нормальною дитиною. Родова травма Артурчика зараз не дає йому стати на ніжки, пишуть ”Вікна”.
Хлопчик має ураження лівої півкулі головного мозгу по типу енцефаломаляції. Симптоматична епілепсія, як наслідок органічного ураження ЦНС, обширна лейкомаляція лівої гемісфери мозку. Судомний синдром. Рухові порушення 4 рівня за кваліфікацією GMFCS. Затримка психомоторного розвитку. Та подолати такі недуги можна.
”Зараз хлопчик вже пройшов 18-й курс лікування в “Міжнародній клініці відновного лікування” професора Козявкіна в Трускавці, після чого й сталися феноменальні зміни на краще: Артурчик почав повзати, стояти на колінках, скакати на колінках, самостійно сидіти, став спокійним, уважним, активним, знизився тонус м’язів”, — розповідає його мама.
Але дитина потребує постійного лікування – хоча б тричі на рік. Один курс лікування, що триває 12 днів, обходиться у 13 860 гривень. Для матері-одиначки, яка і так щомісяця витрачає приблизно по 1000 гривень на медикаментозне лікування та стільки ж на підгузники, — ця сума не підйомна.
Тож жінка благає небайдужих людей допомогти вилікувати її сина.
РЕКВІЗИТИ для допомоги:
Картка ПриватБанку: 5168 7572 8449 6157 — Кулачковська Наталія Григорівна
ІНН 2784307044 Р/Р 25605799258315 МФО 325321 ЗКПО 20784660
Шалом!
Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров’ю і переміг смерть для нас!
Йому не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.Він не сліпий і не глухонімий!
Кличте до Нього через не хочу, через крик і сльози про зцілення і запитайте за що і Милостивий відкриє для зменшення прірви і просите пробачення за спробу самотужки і гріхи що пам’ятаєте і не пам’ятаєте і не розкаяні прокляття предків!
Тому що диявол – нам ворог дуже не хоче нашого звернення до Господа Бога,
Спасителеві нашому, Який нам нічого не винен, любить нас по Своїй великій милості!
І в спілкуванні з Господом приймайте Його Любов до людей, Мудрість Духа Святого відрізняти брехню від Істини!
І закликаючи Ім’я Йешуа-Спасителя і Силу Спокутної Крові Господа скасувати своїми устами доступ диявола через гріх і прокляття і проголошувати зцілення, здоров’я і перемагати смерть!
Де гарантія, що у вашому житті не прийде відчай і не знадобиться чудо!
Радість в Господі, сила наша!
Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені.
(Матф.5: 4)
Боже, нехай же буде Твоя, Досконала воля!
У Тебе всі часи і терміни!
Єврей не нація, а з Біблії мандрівник Божий, а Ізраїль з Біблії долающий людей Владою і Любов’ю Божою, а іудей дослов.переклад праведно славящий Господа Бога! Хто зветься, кого звуть і хто насправді не одне і теж!