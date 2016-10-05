57 ОСББ освоїли у вересні понад 13 млн грн. на утеплення багатоповерхівок

Дізнатися, чи діє в області, районі чи місті, де ви проживаєте, місцева програма здешевлення “теплих” кредитів для ОСББ, можна за допомогою Інтерактивної карти на сайті Держенергоефективності: http://saee.gov.ua/uk/programs/map.

Останній тиждень вересня 2016 року став рекордним як за кількістю ОСББ, які долучилися до Урядової програми з енергоефективності, так і за обсягом коштів, залучених ними на термомодернізацію багатоповерхівок. Про це повідомив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук, коментуючи дані щотижневого моніторингу дії програми, повідомляє Дзеркало Коломиї.

Так, за період з 26 по 30 вересня цього року, учасниками програми стали 20 ОСББ, які залучили 5,9 млн. грн на енергоефективні заходи. У результаті рекордним став і весь вересень: за місяць за Урядовою допомогою звернулося 57 ОСББ, освоївши 13,34 млн. грн на утеплення багатоповерхівок.

“Такі результати – наслідок тісної співпраці Уряду та місцевої влади. Адже завдяки впровадженню, додатково до Урядової, місцевих програм здешевлення “теплих” кредитів ОСББ у різних куточках країни усвідомили, що можуть отримати значну безповоротну фінансову допомогу на реалізацію заходів з енергоефективності у своїх будинках. В деяких випадках держава знімає з ОСББ більшу частину фінансового навантаження при утепленні“, – наголосив Голова Агентства та пояснив, що з держбюджету ОСББ надається відшкодування 40% суми “теплого” кредиту, а у разі проживання у будинку сімей, які отримують субсидії – до 70%. Водночас, місцева влада в різних регіонах компенсує відсотки або частину суми кредиту.

Як зазначає С. Савчук, 57 ОСББ, які долучилися до програми у вересні, а це 4,5 тисяч родин, – це відповідь усім скептикам та популістам, які не вірили у програму. “Цією програмою, яка вже довела свою дієвість та затребуваність, ми показуємо, як саме на практиці потрібно захищати населення від обтяжливих комунальних платежів, як допомагати їм готуватися до опалювального сезону та робити власне житло теплим і комфортним”, – зауважив Голова та нагадав, що утеплення багатоповерхівки за підтримки Уряду дає змогу майже удвічі зменшити комунальні платежі його мешканцям.

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Варто також зауважити, що ОСББ починають усвідомлювати необхідність проведення серйозних енергоефективних заходів та зважуються на залучення значних сум коштів. Днями ОСББ “Центральна Вежа” (м. Луцьк) підписано договір з Укргазбанком на оформлення найбільшого в Україні кредиту у розмірі 3,5 млн. грн для проведення комплексної термомодернізації будинку.

Загалом, з початку дії програми її учасниками стали 398 ОСББ, які разом залучили більше 47 млн. грн на утеплення багатоквартирних будинків. Найактивнішим учасником програми є Дніпропетровська область, де оформлено 38 «теплих» кредитів для ОСББ. За обсягом коштів, які ОСББ вкладають в утеплення, лідером є Волинська область, де на такі цілі залучено майже 10 млн грн.