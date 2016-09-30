54-річний коломиянин украв мобілку в 19-річного знайомого

19-річний юнак звернувася до Коломийського відділу поліції із заявою про крадіжку. Хлопець розповів про те, що виявив відсутність мобільного телефону.

Під час проведення розшукових дій оперативники встановили особу, причетну до скоєного. Ним виявився 54-річний коломиянин, який спокусився на чужий мобільник. Користуючись необачністю потерпілого, під час спільного відпочинку, зловмисник без перешкод обікрав хлопця, а викрадений телефон згодом продав, пише КУРС з посиланням на СК ГУ НП в Івано-Франківській області.

Розпочато кримінальне провадження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Згідно із санкцією статті, цей злочин карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.

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