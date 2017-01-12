5 принципів раціону для зміцнення імунітету взимку

За допомогою системи харчування можна вберегти організм від виснаження у холодний період року.

Фахівці тибетської медицини зазначають: узимку в організмі збільшується кількість слизу. Ця речовина, накопичуючись, сприяє виникненню застуд, захворювань суглобів, прискорює відкладення жиру, пише Експрес.

Щоб нормалізувати свій емоційний і фізичний стан, слід збільшити фізичну активність і дотримуватися спеціальної системи харчування.

Ось основні принципи формування меню на зиму.

1. Основою раціону мають стати варені та печені овочі. Брокколі, кабачки, гриби, цукіні, кольрабі, брюссельська капуста, спаржа, шпинат, морква, гарбуз, редька, ріпа, бруква, корінь селери. Щоб посилити зігріваючі властивості і поліпшити травлення, додавайте цибулю, часник. А ось білокачанної капусти і картоплі краще їсти менше. Вони “охолоджують” шлунок.

2. М’ясо з “гарячими” властивостями – це курка, баранина, дичина. Свинини і яловичини взимку багато краще не їсти: вони охолоджують організм.

3. Усі солодощі, за винятком меду, сприяють виробленню слизу. Тому торти і печиво краще замінити на сухофрукти, особливо у замоченому або вареному вигляді. А ось свіжі фрукти збільшують холод і дисбаланс. Тож їх слід їсти потроху, вибираючи найсолодші плоди, наприклад червоні апельсини.

4. Візьміть за звичку додавати в усі страви якомога більше спецій: кумин (він же – зіра), кардамон, насіння гірчиці, імбир, гвоздику, чорний перець, шафран, мускатний горіх, кмин, корицю, коріандр, асафетиду, кріп і часник. Це особливо важливо для кращого засвоєння м’яса і бобових. До речі, їсти ці продукти найкраще на обід, між 12 і 16 годинами.

5. Пийте тільки теплі напої. Навіть вода повинна бути майже гарячою. Особливо добре у виведенні слизу допомагає імбирний відвар. Готується він просто: наріжте корінь імбиру соломкою, додайте корицю, кардамон і кип’ятіть на невеликому вогні 10 хвилин. Процідіть через ситечко, додайте мед і лимон. Якщо часу небагато, то натріть імбир на тертці і залийте його окропом. Також можна жувати шматочок імбиру після кожного прийому їжі, запиваючи його невеликою кількістю теплої води.

За матеріалами сайту Жіночий порадник