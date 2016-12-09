5 корупційних справ у Коломиї за 2016 рік

9 грудня, згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН, відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією. З цієї нагоди нагадаємо найбільш резонансні корупційні справи у Коломиї за рік, що минає.



Перше місце серед корупціонерів області посів Зіновій Жовнір – начальник регіонального відділення Фонду держмайна України в Івано-Франківській області.

Посадовець вимагав 150 тисяч доларів у київського підприємця за сприяння у зменшенні оціночної вартості приміщень ДП “Коломийська паперова фабрика” на 8 млн грн під час їх приватизації. Жовніра затримали 4 жовтня під час одержання частини хабара у 20 тисяч доларів від посередника.

Після того, як прокуратура обвинувачення Жовніра перекваліфікувала з особливо тяжкого злочину на злочин середньої тяжкості, хабарнику змінили запобіжний захід на домашній арешт. Суд над Жовніром триває.

У жовтні на Коломийщині оголосили вирок для колишнього сільського голови Нижнього Вербіжа Марії Карпенюк. Жінку визнали винною у зловживанні службовим становищем та підробленні документів.

Внаслідок злочинних дій М. Карпенюк державі та самоврядуванню Нижньовербізької сільської ради завдано матеріальних збитків на 2 769 880 грн.

У суді обвинувачена визнала свою вину, підтвердила обставини вчинення злочинів та просила суворо її не карати.

Її засудили на три роки позбавлення волі. Однак на підставі статті 75 ККУ, екс-голову сільради звільнили від відбування покарання та призначили два роки іспитового терміну.

50-річний майстер лісу за грошову винагороду дозволив вивіз із території лісництва лісодеревини породи “Дуб червоний”.

За близько 4 м3 дубу він одержав 900 доларів США неправомірної вигоди.

Місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо цієї справи.

У червні цього року військовий комісар Коломийського військкомату отримав $1200 хабара за те, аби вплинути на рішення військово-лікарської комісії щодо непридатності до служби призовника. Він діяв разом з посередником.

Суд визнав винним обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення і призначив покарання – штраф у розмірі 25,5 тис. грн.

Коломийський міськрайонний суд виніс вирок у справі лікаря-невропатолога Коломийської ЦРЛ, який за 100 євро допоміг призовнику “відкосити” від армії.

На суді обвинувачений своєї вини не визнав.

Суд визнав лікаря винним за ст. 354 ч.3 КК України та призначив 200 годин громадських робіт.