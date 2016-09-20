44-річний чоловік, причетний до кількох злочинів, обкрадав дачі на Коломийщині

В останні дні літа до поліції почали надходити повідомлення від мешканців Коломийського району про те, що з їхніх дач зникає майно.

У зверненнях йшлося про те, що найчастіше зникав господарський інвентар, газонокосарки, болгарки, велосипеди та інше, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Коломийської поліції.

Працівники поліції встановили особу підозрюваного. Ним виявився 44-річний раніше судимий житель Коломийського району, котрий причетний до вчинення щонайменше п’яти крадіжок майна громадян.

Зловмисник проникав в середину приміщень, пошкоджуючи замки або розбиваючи вікна, та викрадав речі. Викрадене майно чоловік реалізувати не встиг.

За фактами вчинених крадіжок розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває досудове розслідування.