40-річний Юрій Іваськів очолив митницю у Коломиї

Митний контроль, оформлення предметів і товарів, що надходять на контейнерну станцію “Коломия”, а також розмитнення транспортних засобів мешканців Івано-Франківської області. Такі завдання виконує митний пост “Коломия”. Тепер цю організацію очолив новий керівник – Юрій Іваськів.

40-річний коломиянин працює на митниці 17 років. За цей час він пройшов шлях від простого інспектора до керівника.

За словами митника, 2016-ого року відбулося чимало змін у законодавстві стосовно розмитнення товарів.

Найбільший інтерес в українців, звичайно, викликає пільгове розмитнення автомобілів.

Зважаючи на суттєве зниження акцизу, громадяни України дедалі активніше купують вживані автівки у країнах ЄС.

Головний митник Коломиї розповів, що треба знати про купівлю вживаного авто за кордоном. Детальніше – у сюжеті НТК.