4-річна дівчинка перемогла рак попри невтішні прогнози лікарів

Чотирирічній Піппі Коул вдруге діагностували множинні ракові пухлини й дали прогноз жити не більше кількох тижнів, проте дівчинка подолала недуг.

Уперше рак мозку Піппі діагностували, коли їй виповнився один рік, пише УП.

Наступні дослідження показували 7 утворень у мозку та кілька у спинному відділі. Лікарі вже встигли сказати батькам, що шансів у їхньої доньки немає.

Усвідомивши це, Шел і Скот намагалися зробити останні тижні життя Піппи найщасливішими. Вони зіграли весілля раніше, щоб їхня донька могла нести квіти на церемонії і повезли дитину на вихідні у Діснейленд.

Після цього Піппа пройшла ще одне обстеження, результатами якого неабияк здивувала фахівців. Сканери не зафіксували пухлин.

Лікарі одразу ж припустили, що опромінення, яке дівчинка перенесла кілька місяців тому дало результати.

Мама Піппи, Шел покинула роботу вчительки початкової школи, щоб проводити час із дитиною.

“Дізнатися, що у малої лишилося тільки пару тижнів – було для нас найгіршою із можливих новин. після всіх операцій та опромінень – це було б несправедливо просто так втратити її“, – розповіла Шел.

Під час подорожі до Діснейленду батьки намагалися зробити якомога більше фото, тому що були практично впевнені, що це їхня остання спільна поїздка.

Мама Піппи, Шел покинула роботу вчительки початкової школи, щоб проводити час із дитиною. Фото rafang.cn

“Прокидатися щоранку і бачити її живою – було для нас щоразу новим юлагословенням і ми не могли дозволити собі змарнувати жодної миті“, – поділилася Шел.

Отримавши приголомшливі новини, батьки досі не тямлять себе від щастя.

“Лікарі вважають, що Піппа – живе диво. Вони вважають, що пухлини були знищені внаслідок променевої терапії, проведеної у грудні 2015 року, – розповіла мама дівчинки.

Знадобилися місяці, щоб її наслідки таки подіяли! Це неймовірне відчуття – не мати зворотнього відліку й переживань, що у Піппи немає часу“.