4-річна дівчинка перемогла рак попри невтішні прогнози лікарів

Уперше рак мозку Піппі діагностували, коли їй виповнився один рік, пише УП.
Наступні дослідження показували 7 утворень у мозку та кілька у спинному відділі. Лікарі вже встигли сказати батькам, що шансів у їхньої доньки немає.
Усвідомивши це, Шел і Скот намагалися зробити останні тижні життя Піппи найщасливішими. Вони зіграли весілля раніше, щоб їхня донька могла нести квіти на церемонії і повезли дитину на вихідні у Діснейленд.
Після цього Піппа пройшла ще одне обстеження, результатами якого неабияк здивувала фахівців. Сканери не зафіксували пухлин.
Лікарі одразу ж припустили, що опромінення, яке дівчинка перенесла кілька місяців тому дало результати.
Мама Піппи, Шел покинула роботу вчительки початкової школи, щоб проводити час із дитиною.
“Дізнатися, що у малої лишилося тільки пару тижнів – було для нас найгіршою із можливих новин. після всіх операцій та опромінень – це було б несправедливо просто так втратити її“, – розповіла Шел.
Під час подорожі до Діснейленду батьки намагалися зробити якомога більше фото, тому що були практично впевнені, що це їхня остання спільна поїздка.
|Мама Піппи, Шел покинула роботу вчительки початкової школи, щоб проводити час із дитиною. Фото rafang.cn
“Прокидатися щоранку і бачити її живою – було для нас щоразу новим юлагословенням і ми не могли дозволити собі змарнувати жодної миті“, – поділилася Шел.
Отримавши приголомшливі новини, батьки досі не тямлять себе від щастя.
“Лікарі вважають, що Піппа – живе диво. Вони вважають, що пухлини були знищені внаслідок променевої терапії, проведеної у грудні 2015 року, – розповіла мама дівчинки.
Знадобилися місяці, щоб її наслідки таки подіяли! Це неймовірне відчуття – не мати зворотнього відліку й переживань, що у Піппи немає часу“.