37 років праці: як одна людина виростила величезний ліс

Колись індійський острів Маджулі (Majuli) на річці Брахмапутра був одним з найбільших річкових островів у світі. Але часті землетруси і повені стали причиною сильної ерозії берегової лінії. Зараз його площа скоротилася з колишніх 1100 кв. кілометрів до 352 кв. кілометрів.
В 1979 році один з місцевих жителів, шістнадцятирічний Джадав “Морай” Паєнг, після чергової повені знайшов на березі рептилій, які загинули через відсутність дерев. Він зрозумів, що без допомоги людини природі рідного краю загрожує цілковите знищення, тому вирішив посадити 20 саджанців.
В цей же час Джадав дізнався про державну програму по висадці дерев на порожній ділянці острова, за п’ять кілометрів від села Кокіламук в окрузі Джорхат.
Протягом п’яти років він був активним учасником екологічної програми, а коли вона завершилася, продовжив садити дерева на мілині Брахмапутри вже наодинці. Зараз його територія перевищує 560 гектарів (для порівняння: відомий центральний парк у Нью-Йорку займає 341 гектар).
У лісі живе багато тварин: бенгальських тигрів, індійських носорогів, оленів, кроликів, мавп і кілька видів птахів, в тому числі багато грифів. На шість місяців в році сюди з другої частини острова приходить стадо слонів. За останні роки тут народилося десять слоненят. Таке біорізноманіття не могло не привернути увагу браконьєрів, але Джадав спільно з владою зумів дати їм відсіч.
Індієць не отримує ніякого прибутку від своєї діяльності. Він живе у простій хатині в лісі разом з дружиною і трьома дітьми; його єдине джерело прибутку – продаж молока від корів і буйволів, яких він тримає на своїй ділянці.