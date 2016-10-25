37 років праці: як одна людина виростила величезний ліс

Колись індійський острів Маджулі (Majuli) на річці Брахмапутра був одним з найбільших річкових островів у світі. Але часті землетруси і повені стали причиною сильної ерозії берегової лінії. Зараз його площа скоротилася з колишніх 1100 кв. кілометрів до 352 кв. кілометрів.

В 1979 році один з місцевих жителів, шістнадцятирічний Джадав “Морай” Паєнг, після чергової повені знайшов на березі рептилій, які загинули через відсутність дерев. Він зрозумів, що без допомоги людини природі рідного краю загрожує цілковите знищення, тому вирішив посадити 20 саджанців.