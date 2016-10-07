34-річний мешканець Коломийщини під час конфлікту вбив свого 40-річного родича

Подія сталася 4 жовтня у одному з сіл Коломийського району. До поліції звернулася родичка потерпілого, яка повідомила про те, що, прийшовши до родича, виявила його вдома мертвого.

На місці події при поверхневому огляді тіла 40-річного господаря слідчо-оперативна група виявила ознаки насильницької смерті. Вже через кілька годин поліцейські встановили обставини, які передували цій події, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Причетним до злочину виявився 34-річний родич чоловіка. З’ясовано, що напередодні між чоловіками стався словесний конфлікт, в ході якого підозрюваний наніс тілесні ушкодження господарю. Травми виявились несумісні з життям. Свою причетність до злочину чоловік не заперечував.

Зловмисника затримано у порядку ст.208 КПК України та оголошено підозру вчиненого злочину. Вирішується питання про обрання судом міри запобіжного заходу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження згідно з ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

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