27 000 гривень прикарпатці віддали шахраям з Дніпра

Повіривши інформації незнайомих осіб та, не перевіривши її достовірність, громадяни віддали шахраям минулої доби 27 000 гривень.

За цими фактами слідчі розпочали кримінальне провадження. До Тисменицьких поліцейських за допомогою звернувся 57-річний мешканець району.

Чоловік розповів, що до нього зателефонував нібито працівник служби безпеки “Приватбанку” під приводом перевірки персональних даних по банківській картці. Після того, як чоловік виконав умови шахрая, з банківської карти було знято 25 000 гривень.

По номеру телефону встановили, що зловмисник дзвонив із Дніпропетровщини, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу ГУ НП області.

Цього ж дня до поліції про шахрайські дії звернулася 30-річна мешканкаКоломийщини. Як і в попередньому випадку, до жінки зателефонував невідомий чоловік, який назвався працівником “Ощадбанку”.

Він назвав перших 8 цифр номеру картки та сказав, що з метою захисту рахунку потрібно вказати інформацію стосовно терміну її дії, а також назвати 3 останні цифри. Заявниця, як пояснила жінка, “автоматично”, не обдумуючи свої дії повідомила затребувану інформацію, після чого виявила, що з її картки зняли 2000 грн.

За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять всі можливі заходи, аби знайти шахраїв.