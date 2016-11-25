26 листопада в Коломиї відбудеться акція “Запали свічку пам’яті”

26 листопада, у День пам’яті жертв Голодомору, Коломия приєднається до загальнонаціональної акції “Запали свічку пам’яті”.

День па́м’яті жертв голодомо́рів — щорічний національний пам’ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада, пише Дзеркало Коломиї.

О 16:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання, після чого по всій Україні відбувається акція “Запали свічку”.

В акції також можна взяти участь, запаливши свічку в своєму вікні.

У Коломиї захід “Запали свічку пам’яті” відбудеться на площі перед Музеєм писанки.

Початок о 17:00 годині.