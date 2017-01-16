25 років тому затверджено гімн України: топ-7 найцікавіших версій головної пісні

У неділю, 15 січня, виповнилося 25 років як Верховна Рада ухвалила офіційну музичну редакцію Державного гімну.

Історія гімну України бере початок з XIX сторіччя, коли український поет та фольклорист Павло Чубинський осінню 1862 року написав текст пісні Ще не вмерла Україна. На опублікований у львівському журналі Мета у наступному році вірш Чубинського отець Михайло (Вербицький) написав музику.

З 1992 року пісня Ще не вмерла України і Слава, і Воля (слова Павла Чубинського, музика Михайла Вербицького) є офіційним Державним гімном України. І незважаючи на те, що у парламенті неодноразово лунали пропозиції відредагувати гімн чи то взагалі змінити, Ще не вмерла України вже 25 років залишається символом незалежності та свободи.

Редакція НВ пропонує добірку варіацій гімну, зроблених за останні роки:

Гімн на бандурі

Бандурист зіграв пронизливу версію національного гімну.

Рок-версія

Рок-версія Державного гімну у виконанні Микити Рубченка.

Віолончельна версія

Виконання українського воїна з позивним Мартін.

Гімн на трубі

Іноземний студент, який навчається у Тернопільському університеті, заграв гімн України на трубі.

Гімн на сопілці

Молодий хлопчик виконав гімн України на сопілці.

Гімн на планшеті

Державний гімн України виконали завдяки мобільному застосунку, встановленому на планшеті.

Гімн на Майдані

У Києві на Майдані незалежності 1 січня 2014 року близько 500 тисяч українців хором заспівали гімн України.