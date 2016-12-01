25 років тому на референдумі про незалежність України Донбас голосував “за”

1 грудня 1991 року на території колишньої УРСР відбувся референдум щодо проголошення незалежності України.

На питання “Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?” ствердно відповіли 28 млн. 804 тис. українців або 90,32% з тих, хто взяв участь у голосуванні, повідомлє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на BBC.

Несподівані результати

Як згадував тодішній представник України в ООН Геннадій Удовенко, тоді “навіть найоптимістичніші оптимісти не думали про те, що така величезна кількість людей проголосує “за” на референдумі”.

“Це було несподівано для всіх. Я пригадую, як В’ячеслав Чорновіл говорив: “Ну, хоча б ми отримали 50 відсотків плюс один голос “за”,- розповідав пан Удовенко.

“Настрій в українському суспільстві був таким, що відіграти назад уже ніхто не зміг. Бо переважна більшість українців була за незалежність України, за створення своєї національної держави”, – описував настрої суспільства член Проводу “Народного руху” Іван Заєць.

83% “за” на Донбасі

Попри те, що рекордну підтримку “Акт проголошення незалежності” отримав у традиційно проукраїнських західних регіонах – Івано-Франківська і Тернопільська області – більше 98%, Донбас також сказав незалежності України “так” – понад 83% в Донецькій та Луганській областях.

Навіть в Криму “за” незалежність за проголосували 54%.

При цьому участь в голосуванні на сході взяла значна частина населення – 2,9 млн. в Донецькій області, і 1,6 млн. в Луганській, та 1 млн. в Криму.

Разом з тим політолог Володимир Фесенко закликає не мати ілюзій щодо результатів референдуму 1991 року на Сході України.

“Не треба зараз мати ілюзії, що всі були щирими українцями і всі щиро підтримали незалежність України – ні. Це не був вибір між незалежністю і продовженням членства в СРСР. У тих, хто був проти незалежності – у них не було альтернативи. Було очевидно, що СРСР вже розпався. Треба було підтвердити вже очевидне, що країна є незалежною”, – вважає пан Фесенко.

На думку керівника “Центру прикладних політичних досліджень”, у людей на Донбасі, які голосували тоді за незалежність “були певні ілюзії, що незалежність принесе економічний добробут, що стане краще жити”.

“Згодом було розчарування, що швидких змін не відбулося. Якби референдум відбувся в 1993-1994 роках, то результати були б не такими високими”, – розповів політолог.

Водночас президент Петро Порошенко у своїй вітальній промові до 23-ї річниці референдуму назвав 1 грудня “днем єднання українців довкола ідеї державності, демократії, європейської інтеграції”.