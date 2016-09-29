25-річна австралійка винайшла альтернативу антибіотикам

Студентка Шу Лам з університету Мельбурна розробила метод боротьби зі стійкими до антибіотиків бактеріями.

Новий метод пройшов випробування на пацюках у лабораторії, але потенційно може стати вирішенням проблем зі стійкими до антибіотиків бактеріями.

Ці збудники визнані ООН як глобальна загроза для охорони здоров’я, пише УП з посиланням на Science Alert.

Бактерії щороку спричинюють смерть понад 700 тисяч людей. Фахівці прогнозують, що до 2050 року вони щорічно будуть ставати причиною для понад 10 мільйонів смертей.

Різні збудники чимдалі стають стійкішими до антибіотиків. Можливо, перемогти їх зможе 25-річна аспірантка Мельбурнського університету Шу Лам.

Студентка розробила полімерний пептид, який є структурою із повторюваних ланцюгів білків в формі зірки та здатен убивати 6 різних супербактерій без втручання антибіотиків, руйнуючи їхні клітинні мембрани.

“Пептиди виявилися ефективними для знищення бактеріальних інфекцій в організмі, – розповідає Лам. – У тому числі тих, які раніше показували стійкість до антибіотиків. При цьому пептиди не токсичні, і не завдають шкоди організму“.

Дослідження отримало назву SNAPP (структурно наноінженерні антимікробні пептидні полімери) і було опубліковане у виданні Nature Microbiology.

Свою розробку Лам апробувала тільки в лабораторії, але факт, що її альтернатива працює – уже вселяє оптимізм та дозволяє багатьом ученим говорити про революцію.

“Винайдені студенткою пептиди настільки великі, що просто не можуть проникати в здорові клітини організму. Це істотно відрізняє розробку Лам від інших попередніх експериментів в цьому напрямку“, – підкреслює науковий керівник Лам, Грег К’яо.

В ході експериментів студентки ворожі бактерії гинули, а їхні наступні покоління не показували нових здібностей по протистоянню білку, який винайшла Лам.

На відміну від антибіотиків, які “отруюють” бактерії, найчастіше попутно атакуючи сусідні здорові клітини, полімерні пептиди Лам не завдають шкоди організму. Вони впливають на бактерії, проникаючи в них і дестабілізуючи їхні клітинні мембрани.

“Результати, отримані в лабораторії, дозволяють зробити висновок про те, що пептиди Лам діють більш ефективно і вибірково, ніж всі відомі засоби проти бактерій“, – каже Сиріл Бойєр з університету Південного Уельсу в Австралії.

Але, за її словами, радіти рано, оскільки попереду на науковців чекають довгі роки клінічних випробувань.