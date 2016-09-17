25 політиків-втікачів: де ховаються українські чиновники. ІНФОГРАФІКА

Практично все оточення українського президента-втікача Віктора Януковича ховається там, де й він, – у Росії, звідки українським правоохоронцям їх дістати не вдасться. Але крім них, є й інші чиновники, яких можна притягнути до кримінальної відповідальності.

Отже, в списку розшукуваних – 25 осіб. Частина з них перебуває на території держави-агресора, пише “Слово і діло”.

Серед них – колишні генеральний прокурор Віктор Пшонка, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, прем’єр-міністр Микола Азаров, президент Віктор Янукович, перший віце-прем’єр Сергій Арбузов та ін.

Друга частина – розбіглася в країни Європи та світу. Наприклад, колишній голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав Каськів, який наразі затриманий у Панамі й може бути екстрадований в Україну. Екс-міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький перебуває в Ізраїлі й також може бути повернений до країни.

Місцеперебуваня інших розшукуваних дивіться на інфографіці.