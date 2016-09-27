24-річна Леся Кропивко з Коломийщини у шоу “Панянка-Селянка” помінялася місцями з солісткою гурту і підкорювала столицю. ВІДЕО

24-річна Леся Кропивко з Коломийщини у шоу “Панянка-Селянка” помінялася місцями з солісткою...

Мешканка Великої Кам’янки Леся Кропивко взяла участь у реаліті-шоу “Панянка-Селянка”.

24-річна дівчина працює швачкою, а за освітою – перукар.

Леся помінялася місцями у шоу з солісткою гурту “Tiramisu” Наталією Варченко. Столична красуня зануриться у будні працьовитої швачки.

А наша землячка Леся у столиці спробувала екстремальну їзду на автівці, займалася спортом у тренажерному залі, співала, танцювала та відвідувала спа-салон.

А панянка Наталія їздила на тракторі, доглядала за худобою та “варилася” у чані з травами.

Нагадаємо, у шоу “Панянка-Селянка” раніше приймала участь коломиянка Антоніна Підлипчак.

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