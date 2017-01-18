23 січня у Коломиї презентують роман Максима Дупешка “Історія, варта цілого яблуневого саду”

23 січня у Мистецькому центрі “Світовид” Коломиї відбудеться презентація роману Максима Дупешка “Історія, варта цілого яблуневого саду”, що вийшов у “Видавництві 21” і обіцяє стати однією із найяскравіших книжкових подій року.

Початок презентації о 15.00.

Презентація відбудеться за участі письменника а модеруватиме літературознавець, літературний критик, PR-менеджер “Видавництва 21” Інга Кейван, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Презентація роману “Історія, варта цілого яблуневого саду” в Коломиї пройде в рамках промотуру Максима Дупешка містами України, який триватиме понад місяць. Автор представить свій роман досить широкій цільовій аудиторії, яку, без сумнівів, зможе зацікавити, адже “Історія, варта цілого яблуневого саду” – це локальна історія з універсальними змістами і смислами. Чернівці, які є основним тлом і контекстом роману, – це ніщо інше, як модель Європи. А в долях так званих маленьких людей кожен зможе побачити, відчути, впізнати частку, а то й значну долю, своєї родинної історії. Хронотоп роману досить широкий – від австро-угорської доби і до наших днів.

На тему питань історико-політичних, національних та універсальних, про мільйони доль так званих маленьких людей, які не зафіксовані у підручниках і томах з історії, але кожна із яких, варта цілого яблуневого саду, можна буде поспілкуватися 23 січня у “Світовиді”. Читачі і представники ЗМІ матимуть можливість почути від автора про його роман, історію роботи над ним, реальні факти, вимисли і домисли, про персонажів та їхні долі, прототипів, про те, як і із чого письменник збирав свій непростий, химерний, колоритний і винятковий смисловий світ. А найголовніше – поміркувати на такі непрості теми, як окупація, внутрішня окупація, деокупація, про війну на Сході як незавершений акорд ІІ Світової, про невишиваний патріотизм, про те, чи можна позбутися українського національного питання в українській літературі та багато іншого, адже “Історія, варта цілого яблуневого саду” має великий асоціативно-смисловий, проблемний потенціал.

Звісно, Максим Дупешко поділиться своїми передчуттями щодо промотуру, очікуваннями і тим, який найголовніший меседж він готує для зустрічей зі своїми читачами.

Про книгу “Історія, варта цілого яблуневого саду”, автора, детальна програма промотуру, буктрейлер, сторінка туру у facebook ТУТ.