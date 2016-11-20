23-річний водій “Мерседеса” збив у Яремчі 18-річну туристку з Луцька

У суботу о 21:35 в Яремчі сталась дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалась людина.

23-річний мешканець Закарпатської області, керуючи автомобілем “Мерседес”, вчинив наїзд на пішохода по вулиці Свободи, інформує “Дзеркало Коломиї”.

Як повідомили в управлінні цивільного захисту ОДА, внаслідок ДТП 18-річна жителька Луцька отримала тілесні ушкодження, її доставили в Яремчанську центральну міську лікарню.

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