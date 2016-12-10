22-річний коломиянин намагався викрасти з супермаркету пляшку дорогого алкоголю

В супермаркеті м. Івано-Франківська чоловіка викрили у крадіжці алкоголю. Зловмисника “на гарячому” затримав працівник охорони.

За викликом на місце події прибули працівники поліції, які з’ясували, що затриманим за крадіжку елітного спиртного є 22-річний коломиянин, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

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Як стало відомо, чоловік зайшов до приміщення торгового залу магазину, та вирішивши, що за його діями ніхто не спостерігає, викрав пляшку віскі “Red Label” вартістю 320 гривень після чого намагався вийти з магазину, не заплативши. На виході з викраденим крамом його затримали працівники охорони.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає мінімальне покарання у вигляді штрафу, а максимальне – позбавлення волі на строк до трьох років.