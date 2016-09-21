21-річна дівчина “розвела” 67-річного британця на два мільйони гривень

Шахрайка познайомилася з іноземцем на сайті знайомств.

У Херсоні судитимуть шахрайку, яка привласнила собі майже 2 мільйони гривень.

“Прокуратурою Херсонської області до міського суду направлено обвинувальний висновок у кримінальному провадженні за обвинуваченням громадянки, 1995 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах)”, – повідомляють в прес-службі прокуратури Херсонської області.

В ході слідства встановлено, що дівчина, познайомившись на сайті знайомств з громадянином Великої Британії 1949 р.н., шахрайським шляхом заволоділа його грошима на суму близько 2 мільйонів гривень.

За вчинення відповідних злочинних дій шахрайка може провести за ґратами до 12 років з конфіскацією майна.