2017-й: тринадцять прогнозів

Авторитетні експерти спробували зазирнути в наше найближче майбутнє Без прогнозів вступати у новий рік, погодьтеся, ну зовсім нецікаво та якось безрадісно. Тому ми поставили експертам запитання, які цікавлять чи не всіх. Отож 13 прогнозів — про наше життя, пише газета “Експрес”.

ЧИ ЗАКІНЧИТЬСЯ ВІЙНА?

Юрій Романенко, політолог:

– Брекзит та перемога Трампа створили дуже несприятливе для України міжнародне середовище, наслідки якого ми відчуємо у 2017 році. Найбільш імовірний сценарій для нас – зближення Трампа і Путіна. Очевидно, що відразу після інавгурації відбудуться перші спроби розпочати діалог і дійти згоди щодо розподілу сфер впливу та щодо ролі Росії й США у світі. Такий сценарій передбачає поступки Путіну в обмін на мир в Україні.

Ігор Кабаненко, військовий експерт, адмірал запасу ВМСУ, екс-заступник міністра оборони:

– Війна, на жаль, не закінчиться, а може загостритися. Наприкінці року ми бачимо загострення подій на Донбасі, Мінськ-2 не вдовольняє жодну зі сторін конфлікту, а заяви військово-політичного керівництва Росії свідчать про те, що апетити Кремля не зменшилися, а збільшилися. Виглядає так, що варто чекати ескалації конфлікту. Цілком ймовірно, що сепаратисти разом з російськими військовими спробують провести точкову операцію, щоб поставити Україну в невигідне становище. Під загрозою такої операції насамперед перебуває Маріуполь.

ЧИ ВПАДЕ ПОРОШЕНКО?

Олександр Доній, громадський діяч і політик: – Дострокові президентські вибори потрібні. Бо Президент Порошенко зосередив у своїх руках (законним і позазаконним шляхом) значну кількість повноважень, які використовує для свого матеріального збагачення. Однак, вважаю, відставка нинішнього глави держави у 2017-му навряд чи можлива.

Володимир Чемерис, засновник і член правління Інституту економіко-соціальних досліджень “Республіка”:

– На мою думку, відставка Президента ймовірна. Це трапиться у разі політичної кризи, на кшталт тієї, що відбулася взимку 2013 – 2014 років, чи якихось масових заворушень. Судячи з усього, соціально економічна напруга в країні зростатиме, недовіра до влади посилюватиметься, зріє соціальний вибух. І Порошенко не матиме інших варіантів, ніж достроково піти з посади, аби не допустити третього Майдану. Додам, що чинний глава держави не має нині такої підтримки Заходу, яку мав ще два з половиною року тому. Лідери європейських країн не бачать у ньому надійного партнера. Тож внутрішні й зовнішні обставини вкупі можуть зіграти проти Порошенка.

ТРЕТІЙ МАЙДАН: БУДЕ ЧИ НЕ БУДЕ?

Володимир Паніотто, генеральний директор КМІС:

– За нашими даними, немає причин для процесів, які були під час попередніх двох революцій. Я бачу, що ситуація в країні різко погіршувалася у 2014-му та 2015-му. А от в 2016-му вже стабілізувалася. Замірюваний нами “рівень щастя” в країні не падає: щасливими залишаються 54 – 57% громадян. Та й економічна ситуація потроху вирівнюється: гривня вже різко не знецінюється, а мінімальну зарплату підняли майже вдвічі. Однак потрібно визнати, що рівень довіри до влади падає. Якщо б президентські вибори відбулися тепер, Порошенко отримав би лише 8,7% підтримки. Але чи означає це, що люди готові йти протестувати? Думаю, що ні. Адже розумні громадяни побоюються робити кроки, які можуть розхитати ситуацію в державі. Тому мені здається, що масштабних акцій протесту не буде.

Андрій Павловський, екс-депутат Верховної Ради:

– Ймовірність того, що будуть масштабні протести дуже висока. Насправді соціально-економічна ситуація в крані погіршується. Однак, думаю, що в 2017-ому на вулиці вийдуть не найбідніші, а середній клас, а також невеликі підприємці.

ЧИ ЧЕКАТИ ДОСТРОКОВИХ ВИБОРІВ ПАРЛАМЕНТУ?

Ігор Юхновський, академік, громадський діяч, член Президії НАНУ:

– Я думаю, що нових виборів у 2017 році не буде, та й не треба їх. Нині в парламенті є парламентська більшість, ядром якої стали фракції Блок Петра Порошенка та “Народний фронт”. Крім того, до неї залучають групи “Воля народу”, “Відродження” та позафракційних депутатів. Вони разом робитимуть все, щоб вберегти й надалі цю більшість. А без розпаду парламентської коаліції дострокових виборів не може бути.

Дмитро Чобіт, історик, політик, письменник, публіцист, краєзнавець:

– А я не вважаю, що в парламенті існує міцна коаліція. Крім того, значна кількість парламентських груп, особливо “Опозиційний блок” та “Батьківщина”, наполегливо прагнуть нових виборів до Верховної Ради. На фоні загального безладу в державі їхній рейтинг лише зростає. Якщо коаліційні та опозиційні сили не знайдуть порозуміння, то парламентські вибори у 2017 році стануть просто неминучими. А говорити про таке порозуміння нема підстав.

ЗБРОЙНИЙ ПЕРЕВОРОТ: А ТАКЕ МОЖЛИВЕ?

Віктор Мусіяка, голова наглядової ради Центру розвитку українського законодавства, один із авторів Конституції України:

– Єдина причина, яка може до цього призвести – це загострення подій на Донбасі (а це цілком імовірно) та необдумані кроки на цьому тлі Порошенка. Ні офшорні скандали, ні свідчення Онищенка не становлять для чинного Президента такої загрози, як нерозуміння ним загроз мінського процесу. Порошенко любить говорити, що альтернативи Мінським угодам немає. Якщо він не шукатиме такої альтернативи, його перебування у владі може закінчитися плачевно. Уже нині очільники військових формувань, як-от командир “Азова” Андрій Білецький, заявляють, що нинішнього Президента можуть повалити будь-якої миті.

Ярослав Кендзьор, народний депутат Верховної Ради I – VI скликань:

– Спроба втягнути військових у політичні конфлікти без підтримки людей буде величезною авантюрою і помилкою. Сподіваюся, що в того ж Білецького, як у людини військової, яка зробила дуже багато для захисту країни, вистачить здорового глузду не провокувати ситуації і не робити дурниць. Не вірю, що до цього дійде.

ЧИ ПОЧНЕТЬСЯ ЕКОНОМІЧНИЙ БУМ?

Ерік Найман, економіст:

– У мене три сценарії на наступний рік. Перший – економіка зростає на 3 – 6% на рік; працюють реформи, гривня зміцнюється. Другий – стагнація. Зростання ВВП обмежений діапазоном +/- 2%; жорстка монетарна політика, верстат узагалі не друкує гривні, Нацбанк зберігає вплив на валютному ринку. Але реформи йдуть повільно. Третій сценарій – стагфляція. Коаліція розвалилася, популісти при владі, МВФ відмовив у допомозі, НБУ і Мінфін друкують гривні. Мої опитування, які я проводжу регулярно з березня 2014 року, говорять про такі очікування: ймовірність стагфляції – 10%, зростання – 17%, стагнації – 73%. Але питання інше: що буде в 2020 році? Україна не може залишатися в стагнації нескінченно довго. Це, як бізнес, який не заробляє. Нас має качнути в якусь сторону. Або ми прискорюємося, і реформи виштовхують нас наверх, або жорстко скочуємося вниз.

ЧИ БУДЕ ЛЕГШЕ ЗНАЙТИ ВИСООКОПЛАЧУВАНУ РОБОТУ?

Сергій Марченко, експерт ринку праці:

– Ринок праці пожвавлюється і роботодавці все більше наймають працівників. Зараз приблизно 80 тисяч актуальних вакансій на популярних сайтах із працевлаштування. Думаю, їх кількість буде в наступному році зростати. Програміст середнього рівня може розраховувати на місячну зарплату приблизно 30 – 50 тисяч гривень, вищої кваліфікації – від 80 тисяч, початківець – 15 – 25 тисяч гривень. Директори з маркетингу, продажів, генеральні, фінансові директори можуть розраховувати на дохід від 15 до 50 тисяч грн. А в найбільших компаніях заробітки можуть бути ще вищими. Серед інших професій, які стають популярними, – пов’язані з продажем. Таких вакансій майже третина на ринку праці. Середня заробітна плата менеджерів із продажу становитиме орієнтовно 10 тисяч гривень.

ЖИТЛО СТАНЕ ДОРОЖЧИМ ЧИ ДЕШЕВШИМ?

Генріх Людкевич, голова комітету із сертифікації Асоціації ріелтерів України:

– Я не бачу об’єктивних причин для здорожчання житла в 2017 році. Потрібно розуміти, що співвідношення попиту й пропозиції не впливає на вартість нерухомості. Нині однокімнатна квартира в Україні вартує 25 – 40 тисяч доларів, а за приватний будинок доведеться викласти від 700 до півтори тисячі доларів за метр квадратний. До переліку найдорожчих міст, окрім Києва, належать Львів та Одеса. Найдешевше ж житло продають на окупованих територіях – у Луганській, Донецькій та Херсонській областях. Там ціни подекуди вдвічі нижчі за середньостатистичні у центральній Україні.

ЧИ ПЕРЕСТАНУТЬ НАРЕШТІ ЛЮДИ ВИЇЖДЖАТИ ЗА КОРДОН?

Микола Александров, член Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування:

– Беручи до уваги теперішню ситуацію в Україні, можна говорити про те, що у 2017 році кількість українських трудових мігрантів за кордоном лише збільшиться. У цьому є мінуси, але є й плюси: найбільшими інвесторами зараз є саме трудові мігранти, адже до України вони передають від трьох до п’яти мільярдів доларів за рік. Найпопулярнішими країнами серед трудових мігрантів залишаться Польща й Німеччина. Проте варто очікувати повернення українців із Росії. Це зумовлено економічною кризою у країні та складними стосунками з Україною, які тільки погіршуються.

ЧИ БУДЕМО З ВРОЖАЄМ КАРТОПЛІ?

Роман Ільчук, завідувач сектору картоплярства Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України, кандидат сільськогосподарських наук:

— За будь-яких кліматичних обставин українцям не варто хвилюватися. Чому? За два останні роки (навіть за посухи в окремих “картопляних” регіонах) валовий збір “другого хліба” становив у середньому 20 млн. тонн. У рік українці споживають понад 7 млн. тонн. Ще декілька мільйонів йде на переробку. Решту згодовують худобі, птиці тощо. А 3 – 4 млн.тонн — згниває. Це означає, що ми з року в рік вирощуємо більше картоплі, ніж споживаємо. Впевнений, що 2017 рік не буде винятком.

Володимир Михальчук, фермер:

– Чи будемо з врожаєм картоплі? Знаєте, особисто я цим питанням не переймаюся, бо за будь-якої погоди у мене завжди є бульба. І це не самовихваляння, а факт. Я дотримуюся сівозміни, висаджую лише сортове насіння бульби, ретельно дотримуюся технології її вирощування. Це, на мою думку, на 80 – 85 відсотків гарантує, що картоплю матиму не тільки для потреб господарства, а й на продаж. Звичайно, за несприятливої погоди врожай буде трохи меншим, але він буде. Впевнений, що це ж саме вам скаже будь-який український овочівник, який професіно займається вирощуванням картоплі.

ЧИ БУДЕ ОФІЦІЙНО ВИЗНАНА УПЦ КП?

– Усі структури церковної та світської влади виконали всі вимоги Константинопольського Патріарха Варфоломія, – каже релiгiєзнавець Дмитро Степовик, професор Київської Православної Богословської академiї УПЦ КП. – Йдеться про структуру церковного керівництва – в УПЦ КП достатня кількість єпископів; охоплення всієї території держави, зокрема, й окупованої частини. Поки що відповідь Константинополя не зрозуміла. Та все ж сподіваємося, що саме в 2017 році УПЦ КП буде офіційно визнаною і отримає автокефалію. Зрештою, саме в цей рік виповнюється 100 років із часу зародження інтенсивного автокефального руху. – Якщо Київський Патріархат офіційно визнають, то це буде початком повної канонічної анархії, – вважає Вадим Задорожний, член Спілки журналістів. — Патріарх Варфоломій неодноразово акцентував увагу на тому, що він може допомогти тільки в разі, якщо буде об’єднана Православна Церква в Україні. А про таке об’єднання у 2017-ому годі й говорити.

ЧИ МОЖЛИВА ПЕРША В СВІТІ ПЕРЕСАДКА ГОЛОВИ ЛЮДИНІ?

– Технічно в цьому нема нічого важкого – треба зшити судини, тканини, нерви, – каже Олександр Никоненко, професор, академік НАМН. – У свiтовiй практицi вiдомий випадок, коли хлопчику, що постраждав у ДТП, коли йому майже вiдiрвало голову, трансплантологам вдалося “пришити” її назад. Але це стало можливим завдяки тому, що залишилися неушкодженими спинний мозок та одна судина, яка постачала кров’ю головний мозок. Анонсована операція буде експериментальною, першою у своєму роді, і наразі ніхто не може спрогнозувати її перебіг та результат.

ШТУЧНІ КОТЛЕТКИ? ТАК, ЧЕКАЄМО

Вільям Клем, біо-iнженер міжнародної компанії з вирощування штучних харчових продуктів:

– У 2017 році штучної їжі буде набагато більше, але найголовніше – вона буде якісно новою. Без перебільшення, ми очікуємо справжню революцію у галузі харчування: людство нарешті отримає повноцінні замінники тваринної їжі. У нашій лабораторії вже за декілька місяців з’являться стейки та курячі грудки. Тут використовують спосіб, при якому тканини безболісно беруться у тварин, і з них синтезується штучне м’ясо. А лабораторія “NotCo” запускає у виробництво лінію перетворення овочів у м’ясо. Ці технології вже в найближчому майбутньому дадуть змогу людям повністю відмовитись від забою тварин.

Підготували: Ірина ЛЬВОВА, Наталія ВАСЮНЕЦЬ, Ірина ЛОПУХ, Ірина КОВАЛЕНКО, Ілля КОНТІШЕВ, Вікторія СЕРЕДА, Інна КУЧЕР, Христина БІЛЯКОВСЬКА, Марина МОРОЗ