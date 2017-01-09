2017-ого українці можуть оформити спадщину без нотаріуса

З 2017 року українцям значно спростили оформлення спадщини, оскільки тепер місцева влада може нотаріально завіряти її без участі нотаріуса.

Про це повідомляє Експрес з посиланням на Domik.ua.

Відповідне рішення було прийнято Міністерством юстиції та закріплено указом №3595/5 від 17 грудня 2016 року, в якому зазначено порядок видачі свідоцтва про право на вчинення нотаріальних дій з оформлення спадкових прав.

У документі прописаний алгоритм видачі дозволів уповноваженим посадовим особам органів місцевого самоврядування на вчинення нотаріальних дій у разі оформлення прав на спадщину.

Таким чином, чиновники місцевих рад отримали право нотаріально завіряти спадок громадян. Указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Щоб проводити нотаріальну діяльність, чиновник місцевої влади повинен надати документ, що підтверджує наявність вищої юридичної освіти та роботи в сфері юриспруденції не менше трьох років.

Претендент зобов’язаний пройти стажування протягом року в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, навчальний курс по роботі з єдиними та державними реєстрами Мін’юсту. Також йому необхідно скласти іспит зі спадкового права