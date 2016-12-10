2016 року у прокат вийшла рекордна кількість українських фільмів. ПЕРЕЛІК

Протягом 2016 року в українських кінотеатрах вийшли у прокат 30 українських кінопрем’єр.

Серед прем’єр цього року було 4 альманахи короткометражних фільмів, 8 документальних стрічок, 2 анімації та 16 ігрових повнометражних картин, повідомляє Українська правда з посиланням на Cut Insight.

Режисер Олександр Шапіро випустив одразу два фільми протягом року. Раніше такий рекорд встановлювали лише Володимир Тихий і Любомир Левицький.

Режисер Володимир Тихий лишається єдиним, який щороку із 2014-го випускає фільми.

Фільми виходили на екрани у такій послідовності:

21 січня. четверта “УКРАЇНСЬКА НОВА ХВИЛЯ”.

28 січня. “Російський дятел”, Чед Грація.

4 лютого. “Каптум”, Анатолій Матешко.

11 лютого. Збірка українських короткометражок “Любов. LIVE”.

25 лютого. “Бранці”, Володимир Тихий.

25 лютого. “Політ золотої мушки”, Іван Кравчишин.

10 березня. “Ніч святого Валентина”, Володимир Лерт.

10 березня. “Справжня Русь”, Артур Якубов.

17 березня. “Крим, як це було”, Костянтин Кляцкін.

27 березня. “Жучок”, Алла Пасікова і Анатолій Ржанов (повторний прокат).

31 березня. “#SELFIEPARTY”, Любомир Левицький.

21 квітня. “Я з тобою”, Олег Туранський.

червень. “Українські шерифи”, Роман Бондарчук (Повторний прокат – із 15 вересня).

1 вересня. Альманах документальних фільмів “Український експеримент”.

29 вересня. “Світ за очі”, (мініальманах, до якого входив фільм Надії Парфан “Reve ta stohne” on tour”).

29 вересня. “Жива ватра”, Остап Костюк.

6 жовтня. “Осінні спогади”, Алі Фахр Мусаві.

13 жовтня. “Микита Кожум’яка”, Манук Депоян.

27 жовтня. “Чунгул”, В’ячеслав і Олександр Альошечкіни.

31 жовтня. “#futureinthepast”, Олександр Шапіро.

10 листопада. “Гніздо Горлиці”, Тарас Ткаченко.

17 листопада. “Виграти все”, Дмитро Томашпольський.

24 листопада. “Жива”, Тарас Химич.

24 листопада. “Конкурсант. Смертоносне шоу”, Олександр Бєляк.

1 грудня. “Бременські розбишаки”, Олексій Лукьянчиков.

1 грудня. “Вісім”, Олександр Шапіро.

1 грудня. “Лобановський назавжди”, Антон Азаров.

8 грудня. “Моя бабуся Фанні Каплан”, Олена Дем’яненко.

До тридцятки 2016-го року з обмовкою можна додати і стрічку Романа Ширмана “Тепер я буду любити тебе”, що вийшла на екрани 31 грудня 2015 року, тож її прокат практично повністю припав на цей рік.

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