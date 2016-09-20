20 жовтня у Коломиї компанія Leoni AG закладе капсулу у фундамент майбутнього заводу

19 вересня відбулася зустріч голови облдержадміністрації Олега Гончарука з генеральним директором німецького холдингового акціонерного товариства Leoni AG Штефаном Шмідтом. У заході взяли участь заступник голови ОДА Ярослав Паранюк та заступник голови обласної ради Сергій Басараб, інформує “Галичина”. Вітаючи гостя, Олег Гончарук подякував йому за плідну співпрацю та запевнив, що й надалі підтримуватиме кожного, хто інвестуватиме в економіку Івано-Франківщини.

“Будівництво заводу у Коломийському районі – приклад залучення європейських інвестицій в економіку Прикарпаття, – зазначив Олег Гончарук. – Завдяки вашому вибору можемо стверджувати, що вести бізнес на території області варто. Окрім того, зі сторони керівництва області завжди буде підтримка та взаємодія щодо реалізації подібних проектів”.