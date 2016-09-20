20 жовтня у Коломиї компанія Leoni AG закладе капсулу у фундамент майбутнього заводу

19 вересня відбулася зустріч голови облдержадміністрації Олега Гончарука з генеральним директором німецького холдингового акціонерного товариства Leoni AG Штефаном Шмідтом.
У заході взяли участь заступник голови ОДА Ярослав Паранюк та заступник голови обласної ради Сергій Басараб, інформує “Галичина”.
Вітаючи гостя, Олег Гончарук подякував йому за плідну співпрацю та запевнив, що й надалі підтримуватиме кожного, хто інвестуватиме в економіку Івано-Франківщини.
“Будівництво заводу у Коломийському районі – приклад залучення європейських інвестицій в економіку Прикарпаття, – зазначив Олег Гончарук. – Завдяки вашому вибору можемо стверджувати, що вести бізнес на території області варто. Окрім того, зі сторони керівництва області завжди буде підтримка та взаємодія щодо реалізації подібних проектів”.
Зі свого боку, Штефан Шмідт проінформував присутніх про стан реалізації проекту та запросив на урочисте закладення капсули у фундамент майбутнього заводу, яке відбудеться 20 жовтня цього року.
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