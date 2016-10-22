20-річний українець заради смартфону змінив своє ім’я та прізвище на “Айфон Сім”

Працівники паспортного столу, напевно, неабияк дивувалися, вписуючи у паспорт прізвище “Айфон” та ім’я “Сім” .

Фотофакт виклав у Facebook блогер Олександр Барабошко, пише Дзеркало Коломиї.

20-річний Олександр з міста Золотоноші, що на Черкащині, вирішив взяти участь в акції, де головним призом був новий iPhone 7.

Для цього необхідно було змінити ім’я на Сьомий Айфон, і вже через кілька місяців безкоштовно отримати новий гаджет. Поки що черкащанин єдиний у світі з ім’ям компанії Apple.

Читайте також: Українці вночі займали чергу за iPhone 7. ФОТО