2-4 грудня у Коломиї пройде ювілейний фестиваль Кос-Анатольського. ПРОГРАМА

2-4 грудня у Коломиї пройде ювілейний фестиваль Кос-Анатольського. ПРОГРАМА

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У період з 2 по 4 грудня у Коломиї відбудеться ХХХ музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського.

У рамках заходу відбудеться Міжнародна наукова конференція “Музичний фестиваль ім.А.Кос-Анатольського на тлі фестивального руху в Україні”.

Don Yapon

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