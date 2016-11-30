2-4 грудня у Коломиї пройде ювілейний фестиваль Кос-Анатольського. ПРОГРАМА

У період з 2 по 4 грудня у Коломиї відбудеться ХХХ музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського.

У рамках заходу відбудеться Міжнародна наукова конференція “Музичний фестиваль ім.А.Кос-Анатольського на тлі фестивального руху в Україні”.