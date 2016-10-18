19 учасників АТО у Надвірній отримали землю

Земельні ділянки розташовані на території села Тисменичани, Надвірнянського району.

Проекти землеустрою для ведення особистого селянського господарства бійцям вручили голова районної державної адміністрації Олександр Кеніз, голова районної ради Іван Гурмак та міський голова Зіновій Андрійович, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-служба Надвірнянської РДА.

“Це найменше, що ми можемо для вас зробити. Сьогодні робота поставлена чітко. Кожен наш військовий повинен знати, що держава його захистить”, – наголосив Олександр Кеніз.