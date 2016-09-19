18-річна дівчина подала до суду на батьків за публікацію її дитячих фото у Facebook

18-річна дівчина подала до суду на батьків за публікацію її дитячих фото...

18-річна австрійка подала до суду на батьків, які відмовилися видалити зі сторінки Facebook її дитячі фотографії, опубліковані без її згоди.

Дівчина стверджує, що батьки постійно викладали її дитячі фотографії інтимного характеру в інтернет, чим “перетворили її життя на пекло”, пише mediasapiens.

“Вони не знали ні сорому, ні почуття міри. Чи лежала я гола в ліжечку, чи сиділа на горщику – вони фотографували кожен мій крок і викладали на загальний огляд”, – каже потерпіла.

Як повідомляє The Local Austria, з 2009 року батьки дівчини виклали в Facebook близько 500 подібних фото для своїх 700 друзів. Батько дівчини відмовився видалити їх, заявивши, що є автором знімків і всі права на публікацію належать йому.

Адвокат позивачки Майкл Рамі вважає, що у шанси на перемогу в суді високі. Слухання справи почнеться в листопаді, і якщо вдасться довести, що публікація знімків порушує право на приватне життя, батькам доведеться виплатити доньці грошову компенсацію та сплатити всі судові витрати.

Майкл Рамі зазначив також, що результат справи може вплинути на закони Австрії щодо приватності – вони поки не настільки жорсткі, як у деяких європейських державах. Наприклад, закони Франції передбачають покарання для кожного, хто самовільно публікує і поширює фотографії іншої людини. Батьки, що публікують фото дітей без їх згоди, ризикують заплатити штраф € 45 000 або провести рік за гратами.

В минулому році було оприлюднено результати дослідження, згідно з яким в середньому європейські батьки викладають по 200 подіних фотографій в рік ще до того, як дитині виповниться 5 років. При цьому 17% батьків навіть ніколи не перевіряли налаштування приватності на Facebook.