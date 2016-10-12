17 міфів про лотерею «Green Card»

Існує чимало хибних уявлень навколо лотереї “Зелена картка”, яка для багатьох відкрила шлях у США.

Через неправильну інформацію люди часто втрачають свій шанс на перемогу. Ми підготували для вас добірку фактів, які допоможуть зробити правильні кроки у напрямку отримання американської візи, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Голос Америки.

1. Лотерея називається “Зелена картка”.

Людей часто вводять в оману різноманітні сайти, на яких нібито можна подати заявку на участь у лотереї “Зелена картка” (green card). Самостійно шукаючи у веб-просторах можливість зареєструватися, ви теж, швидше за все, вводитимете в пошукових системах популярний термін “зелена картка”, і це не дасть вам бажаного результату. Натомість справжня назва – Diversity Visa Lottery (DV Lottery), що перекладається як лотерея диверсифікаційних віз або диверсифікаційна візова лотерея, і єдине місце в Інтернеті, де можна подати офіційну заявку – це сайт американського уряду https://www.dvlottery.state.gov/.

2. У лотереї розігрується власне “зелена картка”.

Як переможець лотереї, ви стаєте претендентом на отримання диверсифікаційної імміграційної візи США. Якщо після здійснення необхідних кроків (найважливіше – проходження співбесіди в консульстві) ви отримаєте цю візу, то тільки після приїзду до США отримаєте посвідчення постійного мешканця, яке в народі називають “зеленою карткою”.

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3. Якщо ви стали переможцем, то гарантовано отримаєте візу в США.

Отриманню візи передують збір та оформлення необхідних документів, а також проходження співбесіди з американським консулом. Якщо буде виявлено, що при реєстрації було порушено правила, заявку може бути дискваліфіковано. Так само незадовільні моменти, що виникли під час інтерв’ю, можуть перешкодити вам отримати візу.

Крім того, для програми диверсифікаційних віз виділяється 50 тисяч віз щороку, а кількість відібраних заявок завжди більша. Припускається, що не всі з перших 50 тисяч відібраних претендентів отримають візи чи звернуться по візи, тому переможців обирають “з запасом”, щоб видати всі виділені для програми диверсифікаційні візи. Водночас це означає, що віз вистачить не для всіх претендентів, чиї заявки будуть відібрані одразу після розіграшу.

4. Надіслати заявку на участь можна поштою.

Заявки приймаються винятково через урядовий сайт https://www.dvlottery.state.gov/ шляхом заповнення онлайн-анкети.

5. Реєструватися дозволено будь-коли.

Є спеціально виділений період, протягом якого електронна система реєстрації відкрита для користувачів – з початку жовтня до початку листопада (точні дати можна знайти на офіційному сайті, оскільки вони змінюються щороку).

6. За участь у лотереї потрібно платити.

Участь у лотереї абсолютно безкоштовна. Витрати з’являться пізніше, якщо вам випаде щасливий квиток, і ви приймете рішення продовжувати процес, тобто подавати заяву на отримання візи. Тоді потрібно буде оплатити консульський збір та деякі інші супровідні послуги.

7. Переможців відбирають згідно з певниими критеріями.

Виграшні заявки вибираються комп’ютером випадковим чином за принципом лотереї. Проте самі візи розподіляються між шістьма географічними зонами, і жодна з країн не може претендувати на більше, ніж 7% загальної щорічної кількості диверсифікаційних віз. Крім того, існують певні вимоги до тих, хто бажає взяти участь у лотереї, як, наприклад, мінімальний рівень освіти. Якщо ви не відповідаєте вимогам, ваша заявка буде дискваліфікована.

8. Цього року Україна не допускається до участі в лотереї.

Такі слухи поширюються чи не кожного року, проте українцям усе ще надається шанс виїхати в США через диверсифікаційну візу. Деяким країнам заборонено брати участь у лотереї, якщо з них за попередні 5 років емігрувало до США понад 50 тисяч осіб, але Україна поки що не входить до цього переліку.

9. Будь-яка людина, що проживає в Україні, може подавати заявку на участь.

Принциповим критерієм для участі в лотереї є не місце проживання чи громадянство, а місце народження. Якщо ви не народилися в Україні, вам потрібно перевірити, чи країна вашого народження допускається до участі в лотереї. Якщо виявиться, що ні, існує дві інші можливості:

зазначити у відповідному полі країну народження вашого чоловіка/дружини, якщо вони є вихідцями з країн, яким дозволено брати участь у лотереї (обов’язковою умовою у випадку перемоги буде те, що ви та ваш чоловік/дружина повинні отримати візи та виїхати до США одночасно);

вибрати країну, в якій народився один із ваших батьків, якщо жоден із ваших батьків не народився у тій самій країні, що і ви, і постійно не проживав там на момент вашого народження.

10. Українці, що вже перебувають у США, не мають права брати участь у програмі.

Претендент може перебувати як у США, так і в іншій країні, і це не завадить йому надіслати заявку. Вирішальне значення матиме місце народження. Учасники лотереї, які вже перебувають на території Сполучених Штатів, у випадку перемоги можуть змінити свій поточний статус на статус постійного мешканця у Службі імміграції та громадянства США, якщо це не суперечитиме Розділу 245 Акту про імміграцію та громадянство (АІГ).

11. Людина може подати тільки одну заявку на участь, і шанси у всіх рівні.

Не зовсім так. Імміграційний закон справді дозволяє подавати кожній особі лише по одній заявці впродовж кожного реєстраційного періоду, і претенденти, від імені яких надсилається більше однієї заявки, дискваліфікуються. Проте у деяких випадках людина отримує подвійний або навіть потрійний шанс на перемогу.

Наприклад, якщо ви одружені, то кожен із подружжя може подати окрему заявку (за умови, що обоє відповідають вимогам, висунутим до потенційних іммігрантів). У кожній із заявок ви надаєте дані свого партнера, і у випадку перемоги будь-кого з вас, обоє матимете право на візу. Схожа ситуація з дітьми – вони можуть (і повинні) бути подані у заявці кожного з батьків.

Найцікавіша ситуація з дітьми, що наближаються до свого 21-го дня народження. Якщо вони ще не одружені, то можуть подаватися з обома батьками. Якщо, на додаток, вони на цей момент уже задовольняють вимоги програми щодо освіти або професійної підготовки, то можуть також подавати індивідуальні заявки. Таким чином, їхній шанс на перемогу зростає втричі.

12. Краще довірити справу заповнення заявки “професіоналам”.

Дуже часто, звертаючись до спеціальних агенцій, фірм чи індивідуальних консультантів з цього питання, ви шкодите самі собі. Основними небезпеками, що несе в собі такий крок, є наступні:

помилки в заявці, які призведуть до дискваліфікації;

можливість використання ваших даних у наступні роки. Якщо агенція вирішить подати заявку від вашого імені пізніше, а ви про це не знатимете, то ризикуєте бути дискваліфікованим за надсилання більш ніж однієї заявки. Крім того, якщо фірма робить це без вашого відома, то її представники подадуть застарілу інформацію. Якщо протягом року ви встигли одружитися, розлучитися чи народити дитину, а ці зміни не були відображені в анкеті, то шанси на отримання візи близькі до нуля;

врешті-решт, фірми часто тримають у таємниці від учасника номер підтвердження, отриманий після реєстрації, без якого ви не зможете дізнатися про свою перемогу або розпочати процес отримання візи. Таким чином, агенції узалежнюють від себе клієнтів і змушують їх грати за власними правилами (насамперед вимагаючи фінансової винагороди, що не обговорювалася раніше).

Державний департамент США закликає всіх учасників не дозволяти нікому втручатися в процес диверсифікаційної візової лотереї.

13. Особа може не вказувати в заявці чоловіка/дружину, з якими збирається розлучатися, або дітей, які не мають наміру емігрувати з нею в США.

Ви зобов’язані надати дані чоловіка/дружини, якщо на момент заповнення заявки офіційно перебуваєте в шлюбі. Якщо ви не проживаєте під одним дахом, це повинно бути офіційно підтверджено судом

Так само ви повинні внести до заявки всіх своїх неодружених дітей віком до 21 року, як рідних, так і всиновлених, незалежно від того, чи вони проживають із вами. За порушення цих пунктів вам загрожує дискваліфікація.

Факт, що ви перелічили членів своєї родини у вашій заявці, не означає, що всі вони повинні будуть вирушити до США разом із вами. Проте, якщо ви при оформленні візи внесете до переліку осіб, які перебувають на вашому утриманні, імена тих, кого ви не згадали у реєстраційній заявці, вашу справу буде анульовано під час візової співбесіди, і вам та членам вашої родини, яких ви вказали в заявці, візи видані не будуть.

14. Якщо особа вже звернулася за імміграційною візою США іншої категорії, то вона не має права брати участі в лотереї.

Ні, ви все ще маєте право реєструватися.

15. Переможців обирають тільки один раз на рік.

Іноді посольство США проводить додатковий розіграш.

16. Повідомлення про перемогу надходять звичайною або електронною поштою.

Про перемогу, як і про те, що ви не виграли цього разу, вас буде повідомлено лише одним способом – на тому самому урядовому сайті https://www.dvlottery.state.gov/, якщо ви зайдете туди у відповідний час (зазвичай з 1-го травня, через півроку після реєстрації) і введете особисті дані (ім’я, прізвище, рік народження та номер-підтвердження, отриманий під час оформлення заявки восени). Держдепартамент не повідомлятиме вас особисто про результати лотереї – вам доведеться дізнаватися самостійно.

Зберігання номера-підтвердження є критично важливим, оскільки електронна система перевірки статусу буде не тільки єдиним засобом інформування вас про перемогу в лотереї, але й єдиним джерелом інструкцій щодо подальших дій та повідомлень про вашу співбесіду на отримання імміграційної візи.

17. Якщо людина перемагає в лотереї, їй надається житло і працевлаштування в США.

Ні, ви не отримаєте жодної матеріальної чи сервісної допомоги. Навпаки, якщо вас обрано переможцем лотереї, то перед тим, як отримати диверсифікаційну візу, вам доведеться надати докази того, що ви не станете державним утриманцем у США.