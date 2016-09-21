16 людей, які отруїлися під час бенкету на Прикарпатті, досі перебувають у лікарні

16 людей, які отруїлися під час бенкету на Прикарпатті, досі перебувають у...

Спалах інфекційного захворювання стався після урочистостей в лікувально-оздоровчому комплексі “Дружба” у селі Новоселиця Долинського району. За інформацією обласного лабораторного центру МОЗ України, постраждало 76 людей.

Сьогодні, на десятий день після отруєння, не всіх постраждалих виписали з лікарні.

Нагадаємо, що за фактом масового отруєння розпочали кримінальне провадження, пише Репортер.

В управлінні НС ОДА повідомили, що заключний діагноз – сальмонельоз, викликаний Salmonella enteritidis у 65 осіб, серед них 4 декретовані особи лікувально-оздоровчого комплексу “Дружба”.

Причини, що сприяли спалаху – порушення технології приготування їжі, санітарно-гігієнічного режиму на харчоблоці в лікувально-оздоровчому комплексі “Дружба”.

Станом на вівторок, 20 вересня, з лікувальних закладів вже виписали 60 постраждалих, ще 16 людей досі на лікуванні.