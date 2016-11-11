150 тисяч бюджетних коштів привласнили посадовців Рогатинської РДА, підробивши офіційні документи

150 тисяч бюджетних коштів привласнили посадовців Рогатинської РДА, підробивши офіційні документи

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Тисменицька місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо службових осіб відділу освіти Рогатинської РДА.

Установлено, що вказані службовці РДА за попередньою змовою з службовими особами суб’єктів господарювання, підробивши офіційні документи, привласнили близько 150 тис. грн бюджетних коштів, які призначались на проведення ремонтних робіт у закладах освіти на території Рогатинського району.

Don Yapon

Як повідомила прес-служба обласної прокуратури, за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Досудове розслідування триває.

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