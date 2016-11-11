150 тисяч бюджетних коштів привласнили посадовців Рогатинської РДА, підробивши офіційні документи

Тисменицька місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо службових осіб відділу освіти Рогатинської РДА.

Установлено, що вказані службовці РДА за попередньою змовою з службовими особами суб’єктів господарювання, підробивши офіційні документи, привласнили близько 150 тис. грн бюджетних коштів, які призначались на проведення ремонтних робіт у закладах освіти на території Рогатинського району.

Як повідомила прес-служба обласної прокуратури, за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Досудове розслідування триває.