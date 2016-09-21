15 жіночих і чоловічих професій, які найбільш приваблюють протилежну стать

Серед користувачів популярного мобільного додатку для романтичних знайомств Tinder було проведено опитування про те, представники яких професій здаються їм найбільш привабливими.
Проаналізувавши відповіді користувачів, експерти виділили по 15 жіночих і чоловічих професій, які найбільш цікаві протилежній статі, пише The Sun.
Як виявилося, чоловіки воліють зустрічатися з жінками-юристами, актрисами, стюардесами, журналістками і креативними директорами. Жінок, у свою чергу, приваблюють чоловіки-викладачі, лікарі, дизайнери інтер’єру та організатори заходів.
Топ-15 жіночих професій, які приваблюють чоловіків:
- Юрист
- Актриса
- Креативний директор
- Стюардеса
- Журналістка
- Підприємець/Керівник
- Архітектор
- Персональний тренер
- Вчитель
- Лікар
- Фотограф
- Медсестра
- Інженер
- Модель
- Шеф-кухар
Топ-15 чоловічих професій, які приваблюють жінок:
- Вчитель
- Стоматолог
- Логопед
- Дизайнер інтер’єру
- Організатор свят і заходів
- Юрист
- Агент з нерухомості
- Персональний тренер
- Медбрат
- Журналіст
- Рекрутер
- Музикант
- Психолог
- Модель
- Бортпровідник