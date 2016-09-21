15 жіночих і чоловічих професій, які найбільш приваблюють протилежну стать

15 жіночих і чоловічих професій, які найбільш приваблюють протилежну стать

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Серед користувачів популярного мобільного додатку для романтичних знайомств Tinder було проведено опитування про те, представники яких професій здаються їм найбільш привабливими.

Проаналізувавши відповіді користувачів, експерти виділили по 15 жіночих і чоловічих професій, які найбільш цікаві протилежній статі, пише The Sun.

Як виявилося, чоловіки воліють зустрічатися з жінками-юристами, актрисами, стюардесами, журналістками і креативними директорами. Жінок, у свою чергу, приваблюють чоловіки-викладачі, лікарі, дизайнери інтер’єру та організатори заходів.

Топ-15 жіночих професій, які приваблюють чоловіків:

  1. Юрист
  2. Актриса
  3. Креативний директор
  4. Стюардеса
  5. Журналістка
  6. Підприємець/Керівник
  7. Архітектор
  8. Персональний тренер
  9. Вчитель
  10. Лікар
  11. Фотограф
  12. Медсестра
  13. Інженер
  14. Модель
  15. Шеф-кухар

Топ-15 чоловічих професій, які приваблюють жінок:

  1. Вчитель
  2. Стоматолог
  3. Логопед
  4. Дизайнер інтер’єру
  5. Організатор свят і заходів
  6. Юрист
  7. Агент з нерухомості
  8. Персональний тренер
  9. Медбрат
  10. Журналіст
  11. Рекрутер
  12. Музикант
  13. Психолог
  14. Модель
  15. Бортпровідник

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